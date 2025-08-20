Estas son las 'paradisiacas' playas de la Región de Murcia donde habrían pillado a Maite Galdeano tomando el sol en 'topless'

Tras la polémica con el piso que compartió con Sofía Suescun y su posterior ingreso en un hospital de Murcia, parece que Maite Galdeano ha quedado prendada del litoral murciano.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha dejado ver en varias ocasiones en la Región y todo apunta a que está viviendo una nueva etapa personal mucho más cerca del Mediterráneo de lo que nadie esperaba.

Hace unas semanas sorprendía al ser localizada en un velero atracado en el puerto de San Pedro del Pinatar. Testigos aseguraron que estuvo varios días “haciendo vida” en la embarcación, algo que confirmaron reporteros de Europa Press, con los que incluso llegó a charlar.

Ella misma admitía sentirse agobiada: “Me agobia mucho todo el mundo, la verdad. Porque al estar sola y Maite, Maite, todo el mundo... A ver, que son majas, ¿eh? La gente son majos y tal. La gente me quiere mucho”.

Lejos de la televisión y de sus enfrentamientos familiares, Galdeano ha compartido imágenes en redes sociales mostrando planes con nuevos amigos y hablando de su vida tranquila junto al mar.

Pillada en topless en una playa de Murcia

Hace tan solo unos días la prensa volvía a interceptarla, esta vez en plena playa y tomando el sol en topless. Las cámaras del programa 'TardeAR' captaron el momento y su reacción fue muy en la línea del personaje: enfado y sorpresa al verse seguida de nuevo.

El topless no es ninguna novedad para Maite, que ya lo había hecho incluso ante las cámaras de televisión. Tampoco lo es para las playas murcianas, donde se trata de una práctica completamente normalizada durante el verano.

Lo cierto es que hasta ahora no se ha concretado cuál fue exactamente la playa donde Maite Galdeano estaba descansando. Los medios solo hablan de “una cala rocosa de la costa murciana” sin dar más pistas.

Sin embargo,por las imágenes y el entorno que se aprecia, todo apunta a que podría tratarse de alguna de estas zonas: las calas de Cabo de Palos como Cala Reona, Cala Mayor o Cala Flores, conocidas por su ambiente natural y su costa rocosa.

También podría tratarse del Parque Regional de Puntas de Calnegre y Cabo Cope, que ofrece calas salvajes y más escondidas, rodeadas de acantilados o incluso alguna de las calas intermedias entre Cartagena y Águilas, donde abundan pequeños rincones de roca frente al Mediterráneo.

Una nueva vida en la costa murciana

Tras meses de disputas familiares, su distanciamiento con Sofía Suescun y su vida entre Navarra y Madrid, parece que la madre de los Suescun ha encontrado un refugio definitivo en Murcia. De hecho recientemente también trascendió que se ha comprado un piso en la costa, un paso importante que confirma su intención de echar raíces en la zona.

Maite en sus propias palabras, se siente “como Isabel Pantoja. Sin hijos”, aunque después rectificaba recordando que mantiene buena relación con Cristian.