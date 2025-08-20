Monumental enfado de Maite Galdeano al publicarse las condiciones en las que vive en un barco deteriorado en Murcia: «No podéis sacar nada, voy a morir»

Hace meses que poco o nada se sabe de Maite Galdeano. Desde que la madre de Sofía Suescun fuese, según ella, expulsada de la casa de su hija, en la que vivía también Kiko Jiménez, novio de la influencer, la que fuera concursante de Gran Hermano se veía obligada a abandonar Madrid y refugiarse en la casa que al parecer tiene en Murcia.

Vecinos y curiosos daban parte del nuevo lugar de residencia de la de Navarra, a quien habían visto paseando por la zona en compañía de sus perros.

Sin embargo un nuevo revés ha tenido lugar en la vida de la madre de Sofía Suescun ya que, tal y como ha contado Tardear, las cámaras del programa han captado el nuevo paradero de la navarra. Y es que esta no estaría viviendo en su piso sino en un velero algo descuidado desde hace al menos 4 días.

"No me j*dáis la vida. No podéis sacar nada, prohibido, ni donde estoy ni nada", agrega. Galdeano, en este tremendo enfado, asegura que el barco en el que se encuentra no es suyo. Además, aprovecha la oportunidad para lanzar un mensaje. "Estoy hasta los cojones de que me conozca todo el mundo. Quiero ser anónima. Me voy a ir a una isla perdida porque ahí voy a morir", decía la navarra a los reporteros.

Antes de los realities

Maite Galdeano nació el 22 de abril de 1969, en Pamplona (Navarra). Hija de Narciso Galdeano Murguialday (f. 15/06/2017). Tiene dos hermanos, María de la Concepción y David. Antes de dar su salto a la fama era conductora de autobuses (al igual que su exmarido Carlos) en la Compañía de Transporte Urbano Comarcal de Pamplona. Se dio a conocer por participar en Gran Hermano 16, en el cual participó con su hija Sofía Suescun.

Protagonizó junto a Amador Moheadano cuando se mudó junto a su hija Sofía Suescun y sus perros a Chipiona, Cadiz, a una casa que según ella le pagaba el hermano de Rocío Jurado. Aseguró que había varios mensajes con el exmarido de Rosa Benito, entre los que incluso se encontraban mensajes sexuales. Mientras tanto, el empresario vivía ajeno a estas declaraciones.