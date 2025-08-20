Fue una estrella de Telecinco y ahora la han pillado viviendo en un barco en Murcia tras pasar por Psiquiatría en el hospital: «Quiero ser anónima. Me voy a ir a una isla perdida»

Aunque pueda parecer un sueño desde fuera, la fama es un activo muy difícil de gestionar. Quien la alcanza suele descubrir que no siempre trae consigo estabilidad ni felicidad, sino una presión constante que en muchos casos repercute en la salud mental.

Cambiar de la normalidad a la exposición mediática en cuestión de días es un reto enorme, y no todo el mundo logra adaptarse. Un claro ejemplo de lo que esa sobreexposición puede provocar en la vida personal y en la relación con la familia es Maite Galdeano.

Nacida en Pamplona en 196, Maite Galdeano durante años trabajó como conductora de autobuses pero su trayectoria vital dio un vuelco en 2015 cuando participó junto a su hija Sofía Suescun en 'Gran Hermano 16'. La joven ganó aquella edición y desde entonces ambas se convirtieron en personajes habituales de la televisión.

La navarra no tardaba en hacerse un hueco como colaboradora en varios programas de Telecinco: 'Deluxe', 'Sálvame', 'Viva la vida', 'Gran Hermano VIP', 'La casa fuerte' o incluso 'Pesadilla en El Paraíso' entre otros. Su carácter explosivo y sus enfrentamientos en plató hicieron de ella un personaje recurrente durante casi una década.

Ruptura familiar y un estado de salud delicado

Sin embargo lo que parecía un camino ascendente se torció más pronto que tare cuando la relación con su hija Sofía Suescun se rompió de manera drástic y ella misma señaló a Kiko Jiménez, pareja de la influencer, como el responsable de ese distanciamiento. El enfrentamiento llegaba an lejos que, según contaba la propia Maite, que terminaba siendo expulsada de la casa madrileña en la que convivía con su hija y el tertuliano.

A partir de ahí su vida dio un giro radical yse instaló en Murcia, primero en un apartamento y más tarde en un velero. Allí fue sorprendida por las cámaras del programa TardeAR, donde no dudaba en mostrar su enfado: «No me jdáis la vida. No podéis sacar nada, prohibido, ni donde estoy ni nada»*. También expresó con claridad su hartazgo de la popularidad: «Estoy hasta los cojones de que me conozca todo el mundo. Quiero ser anónima. Me voy a ir a una isla perdida porque ahí voy a morir».

Ese deseo de huir de los focos coincidió con un momento especialmente delicado. Poco después, la exconcursante de Gran Hermano publicaba en sus redes sociales una fotografía desde un hospital de Murcia.

En aquel mensaje explicaba que el ingreso estaba motivado por un fuerte bajón de ansiedad tras el conflicto con su hija: «Hoy estoy en el hospital por un bajón que me ha provocado la ansiedad de no saber de ti».