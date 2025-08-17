Corte de emisión
Anne Igartiburu se queda con la palabra en la boca en TVE: corte abrupto para conectar con Pedro Sánchez por los terribles incendios
La presentadora trataba un tema en 'D Corazón' y la cadena, sin previo aviso, conectó con la rueda de prensa del Presidente.
Kevin Rodríguez
Anne Igartiburu se ha quedado hoy con la palabra en la boca en 'D Corazón'. La presentadora analizaba con sus colaboradores la actualidad de la crónica social cuando TVE ha interrumpido el programa sin previo aviso para conectar con la rueda de prensa de Pedro Sánchez.
Eran las 13:40 horas, aproximadamente, cuando la vasca informaba sobre la restauración de la imagen de la Virgen de la Macarena: "Son muchos los famosos que siempre han demostrado su devoción. Una devoción, además, muy comprometida por la virgen de la Macarena...", decía la presentadora.
Poco más pudo añadir la presentadora porque segundos después La 1 cortaba de manera abrupta y sin previo aviso la señal del programa para concetar con la del canal 24h, que hacía una breve presentación antes de ir de lleno a la razón por la que se interrumpía la programación: la comparecencia de Pedro Sánchez por los terribles incendios que azotan al país y cuya última hora puedes seguir aquí
"Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. 13:41 hora peninsular, una hora menos si nos ven desde Canarias. A esta hora desde Ourense comparecen el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska".
A continuación en pantalla se podía ver al presidente gallego rodeado del líder del PSOE, Marlaska y los técnicos de emergencias para informar sobre la última hora de los incendios en Galicia - donde ayer la guardia civil tuvo que evacuar a una reportera de 'Fiesta' - y el resto de España.
- La piscina más grande de Europa está en Murcia, parece sacada del Caribe y tiene mas de 15.000 metros cuadrados
- El sexagenario muerto de un disparo en Murcia era un guardia civil jubilado
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- Escándalo en la última de la Feria Taurina de Blanca
- Los cuerpos de los dos desaparecidos en Librilla fueron mutilados antes de ser enterrados
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Los vecinos del Malecón denuncian que el parking disuasorio es ilegal
- Un problema vecinal con mucha miga