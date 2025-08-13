Remember televisivo
¿Dónde ver gratis 'H2O', la mítica serie de sirenas de los años 2000?
RTVE Play ofrece las tres temporadas completas de la serie australiana sin coste, mientras que otras plataformas la mantienen bajo suscripción.
Carlos Merenciano
RTVE ha puesto a disposición del público en España las tres temporadas completas de 'H2O: Just Add Water', para ver de forma totalmente gratuita en RTVE Play y el canal infantil Clan TV. El acceso es libre y legal, tanto desde la web como en sus aplicaciones móviles y de Smart TV. El único requisito es estar dado de alta con un usuario en la plataforma pública, que también es gratis.
La serie, creada por Jonathan M. Shiff y emitida originalmente entre 2006 y 2010, sigue las aventuras de tres adolescentes —Rikki, Emma y Cleo— que, tras una misteriosa experiencia en una isla, descubren que se convierten en sirenas cada vez que entran en contacto con el agua. Además, desarrollan poderes especiales que cambiarán su vida diaria. Con más de 120 países de emisión y una audiencia global millonaria, se convirtió en un fenómeno de la televisión juvenil de los 2000, recordado por su mezcla de fantasía, humor y drama adolescente. En España, la serie se pudo ver en las mañanas de Antena 3 y Neox, pasando después por canales como Nickelodeon.
Aunque ahora se puede ver gratis en RTVE Play y Clan TV, 'H2O' también está disponible en plataformas de pago. En Netflix se encuentra al completo bajo suscripción, mientras que en Prime Video las dos primeras temporadas están incluidas con la cuota de Prime y la tercera requiere contratar la suscripción adicional a Dash.
Con esta iniciativa, RTVE acerca a nuevas generaciones y a los fans de siempre la oportunidad de revivir sin coste las aventuras acuáticas de Rikki, Emma y Cleo, en una de las series más icónicas de la televisión juvenil de los últimos 20 años.
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Detenidos siete vecinos de Murcia por dar una brutal paliza a un joven en Orihuela y dejarlo en estado vegetativo
- Antonio Núñez, el policía más completo
- Varios incendios en la bajada del Puerto de la Cadena ponen en alerta a los Bomberos de Murcia
- Uno de los dos desaparecidos hallados en el pozo de Librilla se desangró tras un disparo
- Viola a punta de navaja a una indigente en un descampado de San Javier
- Alerta por calor: estos son los puntos de la Región de Murcia que van a llegar a los 40 grados de temperatura
- Estas son las playas del Mar Menor donde puedes comprar casas por menos de 80.000 euros