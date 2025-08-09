Nueva temporada
'El chiringuito' vuelve con su temprano inicio de temporada, que ya tiene fecha de estreno
El programa de Josep Pedrerol será el primero en arrancar la temporada
Redacción Yotele
Como cada año, septiembre marca el inicio del curso televisivo salvo para algunos programas que deciden iniciar antes sus temporadas. Es el caso de 'El Chiringuito', que regresa siempre cuando comienza el curso para los equipos de fútbol, es decir en agosto.
El programa de Josep Pedrerol ya anuncia su regreso, que será el próximo lunes 11 de agosto a las 00:00 horas, dos días antes de la Supercopa de Europa que enfrentará al PSG de Luis Enrique y al Tottenham. Esa misma semana arrancará La Liga, muy pendiente de cómo la afrontan el Barça (vigente campeón), Real Madrid y Atlético de Madrid.
Desde la próxima semana, Pedrerol y sus colaboradores conquistarán las madrugadas de MEGA de domingo a jueves para seguir toda la actualidad de los equipos españoles.
La última temporada de 'El Chiringuito' promedió un gran 4% y 172.000 espectadores con su mejor cuota el 6 de mayo (llegó hasta el 8,9%) y su programa más visto el 26 de octubre de 2024 (427.000 seguidores).
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- Los Alcázares será este sábado el epicentro del quinto ‘Abrazo al Mar Menor’
- Montan una pérgola en el agua de una playa de la Región de Murcia y nadie da crédito a qué están haciendo: 'Lo que me quedaba por ver
- De San Pedro a Águilas: los mejores restaurantes para comer arroz y bogavante del litoral de la Región de Murcia
- El nuevo obispo, una decisión en secreto
- Rompe a pedradas el escaparate de una tienda de San Javier y dice que quiere ser detenido y repatriado a Argelia