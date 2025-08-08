Pablo Motos se abre en canal para sentenciar a 'La Revuelta': "Ha habido pelea"

'El Hormiguero' sigue haciendo historia. El programa de Antena 3 ya lleva más de 11 años siendo el líder del 'acces prime time'. Este año, no lo tenía nada fácil, debido a que 'La Revuelta', presentado por David Broncano, entró de lleno para arrebatarle el puesto.

A pesar de la alta competencia, el espacio de Antena 3 ha vuelto a liderar en el 70% de las ocasiones. No obstante, no ha sido un camino de rosas para 'El Hormiguero' mantenerse como líder del 'acces prime time' de lunes a jueves, ya que el programa del presentador jiennense ha apostado por un formato diferente.

Durante la temporada, ha habido tensión entre ambos programas, especialmente cuando Pablo Motos vetó a Jorge Martín, vigente campeón de MotoGP, para que no acudiera a 'La Revuelta'. No cabe duda de que fue uno de los momentos más difíciles de gestionar para ambos programas.

Ahora, el presentador de 'El Hormiguero' ha acudido al pódcast 'Tengo un plan', realizado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, para desvelar cómo ha sido la competencia con 'La Revuelta' durante todo el año, entre otros aspectos.

El valenciano no ha tenido dudas en decir que "ha sido brutal esta temporada, porque ha habido pelea. Entonces, la competencia nos ha dado un extra de que la gente se una. Es un equipo que lleva 19 años juntos. Nos ha unido y, por otro lado, hemos estado más finos que nunca".

Sobre los números de audiencia, Motos ha confesado que "estoy muy contento con la audiencia, estoy muy contento con los patrocinadores, que a nosotros no exigen ser rentables, y estoy muy contento con la calidad".

El presentador de 'El Hormiguero' ha valorado muy positivamente el trabajo realizado desde septiembre hasta julio: "La audiencia de la temporada 19 ha sido mejor que la del 18. Ahora que acaba y que me voy a ir de vacaciones, todo muy bien". Aparte, ha dejado claro que "a mí me gusta ganar".

A lo que respecta a la siguiente temporada, Motos ha señalado que quiere que el formato de Antena 3 "sea un programa que te apetezca ver, en el que te apetezca estar, y te vas a llevar algo que no sabías, interesante, y unas risas".