Yurena atendió a 'Fiesta' después de sufrir un accidente y se negó a cantar en directo: "No voy a hacer mamarrachadas"

'Fiesta' tenía preparada para ayer la visita de Yurena para hablar de su serie y de paso, cantar en directo en el plató de Telecinco. Sin embargo, la cantante no pudo acudir al programa por un accidente.

Fue en medio de la tarde cuando Omar Suárez interrumpía el programa para dar la última hora: "Nos acabamos de enterar que Yurena acaba de sufrir un accidente", decía el reportero que además pidió al programa ir hasta la casa de la artista.

Una vez allí, la cantante bajó a la calle para atender al programa y explicó lo que le había impedido estar en los estudios de Mediaset: "Primero de todo, lamento no poder estar en el plató que es donde tenía que estar ahora pero hace cuatro días sufrí una caída y tengo la rodilla bastante hinchada".

En ese momento, el programa le pidió que cantase un trozo de su canción 'No cambié', pero la artista se negó a hacerlo: "No lo voy hacer, estoy en plena calle, herida y no voy hacer ninguna mamarrachada, lo siento".