José Luis Ábalos reaparece en 'Todo es mentira' tras el asalto a la casa de su hija: "No ha sido un robo al uso"

José Luis Ábalos ha reaparecido esta tarde, martes 29 de julio, en 'Todo es mentira', afirmando que la vivienda donde reside actualmente su hija ha sido asaltada esta madrugada. La policía científica trabaja ya en el lugar para esclarecer lo ocurrido, aunque el exministro evita hablar de robo y prefiere referirse a lo sucedido como un "asalto" en toda regla. "Han hurgado en papeles, han causado destrozos... No sé exactamente qué buscaban, pero no ha sido un robo al uso", comentaba en el programa de Cuatro.

Más allá del impacto material, Ábalos ha querido centrarse en lo que considera una vulneración directa de la privacidad de su hija. "Se está exponiendo su vida entera, sus fotos, sus recuerdos. Es una joven que no tiene por qué vivir esto", lamentó, criticando la cobertura mediática que ha rodeado su situación personal en los últimos meses. "He visto vídeos que no deberían haberse difundido nunca", añadió.

El exministro también denunció que la dirección completa del piso ha llegado a aparecer en medios de comunicación, pese a tratarse de la residencia de una estudiante. "Se ha señalado su domicilio sin ningún tipo de reparo. Hoy mismo se ha publicado de nuevo. ¿Dónde están los límites?", se preguntó.

Ábalos afirmó estar acostumbrado a la presión, pero no por ello la justifica. "He tenido cámaras durante 40 días seguidos a las puertas de mi casa, sin ninguna novedad judicial de por medio. No es información, es persecución. Y no solo me afecta a mí", defendió con contundencia.

Para cerrar su intervención, lanzó una reflexión sobre el respeto a los derechos fundamentales: "¿Vamos a esperar al menos a que haya un juicio? ¿O ya vale todo? Esto no es solo un caso personal, es una deriva que nos afecta como sociedad", concluyó.