¿Qué estaba haciendo Terelu Campos en Murcia y qué enfermedad ha confesado que padece?

Una de las personalidades más reconocidas de la televisión española, sobre todo en los programas del corazón, es sin duda Terelu Campos. Con una trayectoria que la ha llevado a estar en el foco mediático durante años, la hija de la también famosa presentadora María Teresa Campos se ha convertido en una figura central en los programas de Telecinco como Sálvame, donde colabora habitualmente. Pero Terelu es mucho más que la hija de su madre, es hermana de Carmen Borrego, también conocida en la televisión, y madre de Alejandra Rubio, que sigue sus pasos en el mundo del entretenimiento.

En los últimos días Terelu ha sido noticia por su paso por Murcia, donde causaba algo de revuelo por su aparición en una obra de teatro. Pero, además, no fue solo su presencia lo que llamó la atención, sino que la propia Terelu confesaba estar atravesando un momento delicado de salud, lo que hizo que se ausentara de algunos compromisos previos.

¿Qué hacía Terelu en Murcia?

Terelu Campos visitó San Javier, en la Región de Murcia, para hacer su debut como actriz en la obra Santa Lola: una producción de César Lucendo. En esta obra la socialité interpreta a una influencer que, tras morir de forma inesperada, se encuentra frente a San Pedro tratando de convencerle de que merece cruzar las puertas del cielo. Este proyecto, aunque muy distinto a sus habituales intervenciones televisivas, representa una incursión significativa en el mundo de la interpretación, algo que Terelu había dejado pendiente durante su carrera.

El teatro fue el centro de su paso por Murcia, y Terelu se mostró bastante emocionada de finalmente estar en el escenario, a pesar de las dificultades que había tenido para ajustar su agenda debido a su trabajo en televisión. La producción sabía desde el principio que su labor en la pequeña pantalla condicionaría las fechas de la gira, y Terelu fue clara al explicar que su vida gira principalmente en torno a la televisión.

La enfermedad que confesó Terelu

Sin embargo lo que más sorprendió a sus seguidores fue la confesión de la enfermedad que había sufrido en los días previos a su aparición en Murcia. Terelu reveló que había estado luchando contra un "virus estomacal" que había contraído durante sus vacaciones en la República Dominicana. Aunque se mostró optimista, reconoció que no había estado del todo bien y que aún sentía los efectos del malestar físico. A pesar de no estar recuperada al 100%, la presentadora y ahora actriz cumplió con su compromiso, lo que evidenció su profesionalidad.

"Me hubiera encantado ir, pero ayer estuve un poco pachucha. Cogí un virus en República Dominicana y estuve unos días fastidiada", dijo Terelu en una conexión con el programa 'Fiesta', explicando que esta fue la razón por la que no pudo asistir a ¡De viernes!, su programa habitual. A pesar de sentirse débil no dudaba en presentarse en el escenario en San Javier para cumplir con su actuación.

Lo que Terelu reveló en una reciente entrevista

En una entrevista reciente a este medio de comunicación, Terelu compartía detalles interesantes sobre su incursión en el mundo del teatro. Aunque muchas veces había recibido propuestas para actuar, siempre las había rechazado. Esta vez sin embargo, la oportunidad llegó en un momento personal y profesional en el que no quería dejar pasar el reto. Para ella, no se trataba de un capricho ni de un experimento, sino de una deuda pendiente: "Pensé en alguien que fue muy importante en mi vida, Paco Valladares, y en mi madre, María Teresa Campos".

Además destacaba que el contacto directo con el público en el teatro le resultaba mucho más desafiante que el estar frente a las cámaras de televisión: “Es lo más difícil que he hecho en mi vida profesional", reconoció Terelu, añadiendo que el hecho de estar frente a un público que puede reírse o no, y aplaudir, le imponía mucho más que lo que vivía en la televisión. Sin embargo, se mostraba feliz por el apoyo que había recibido en las primeras funciones de la gira.

¿Volverá al teatro?

Aunque Terelu no sabe si continuará en el mundo del teatro, dejaba claro que preferiría trabajar en cine o televisión, medios en los que tiene más experiencia y donde se siente más cómoda. "Volver al teatro no lo sé, ahora mismo es demasiado pronto", confesó, dejando la puerta abierta a posibles futuros proyectos, pero sin comprometerse a nada.

A pesar de los comentarios y críticas que siempre acompañan a figuras tan mediáticas como ella, Terelu ha demostrado su capacidad de trabajo y resiliencia, enfrentándose a su debut en el teatro con todo y a pesar de los desafíos personales y profesionales que ha vivido en los últimos días.