Nacho Palau reapareció en 'De viernes' para contar el íntimo momento que hizo estallar a Miguel Bosé: "Montó en cólera"

Nacho Palau volvió anoche a los platós de televisión. El artista reapareció en 'De viernes' para hablar de la relación que mantuvo con Miguel Bosé y desvelar un momento íntimo que hizo estallar al intérprete.

Pero antes, Palau quiso actualizar la situación en la que se encuentran sus hijos tras la batalla judicial entre él y el cantante: "La sentencia dice que tenemos que repartirnos por igual las vacaciones. Mis hijos ya saben lo que ocurre, ya conocen las diferencias, los cuatro forman una pandilla genial y ellos están bien".

El escultor también comenta que sus hijos son conscientes de las posturas dispares de sus padres, así como de sus diferentes realidadds económicas: "Miguel les lleva a clase de piano y a mil cosas, conmigo viven en un pueblo pequeño y la cosa es distinta".

En la entrevista, el invitado recuerda que estuvo muy enamorado de Bosé y que no todo fueron peleas: "Yo estaba locamente enamorado de él, era una persona que me encantaba, le miraba y se me caía la baba (...) A Miguel se le ocurrió la idea de comprarse un terreno en un campo en Extremadura y me dijo que si me iba con él, yo tenía solo 20 años y ni me lo pensé, allí fuimos muy felices, éramos dos amantes felices, Miguel era un gran amante".

Por último, Palau desvela un momento íntimo que provocó el cabreo del intérprete después de varias infidelidades: "Lo pillé hablando con alguien por teléfono y cuando le pregunté me dijo que se había enamorado. Poco después metió a esa persona en casa y estuvo allí viviendo una semana. Como venganza, yo me acosté con otro hombre en nuestra cama y él nos pilló, montó en cólera".