Afra Blanco, sindicalista, sobre Torre Pacheco: "El odio se propaga por la palabra"

Los violentos disturbios ocurridos en Torre Pacheco, en Murcia, siguen provocando un enorme debate social y político sobre racismo, violencia y el papel de la extrema derecha en España. Tras la brutal paliza sufrida por un vecino de 68 años, el municipio ha vivido varias noches de tensión, con disturbios, cargas policiales y llamadas de grupos ultras a protagonizar auténticas “cacerías” contra migrantes.

En medio de este clima varias voces públicas han dado un paso al frente para denunciar lo que está sucediendo: una de ellas es la sindicalista Afra Blanco, que ha intervenido de forma contundente en el programa La Sexta Xplica para señalar lo que considera las causas profundas de esta ola de odio.

“Yo creo que lo que está pasando en Torre Pacheco tiene autores intelectuales, claro que los tiene. Y uno es Santiago Abascal y es Vox. Santiago Abascal y Vox y Daniel Esteve de Desokupa, amiguito. Y Vito Quiles y Alvise. Claro, es que el odio se propaga por la palabra, esa es la España que ellos quieren”, afirmaba Blanco en directo.

La sindicalista denunciaba que “es la España en la que gentes, neonazis, personas de extrema derecha salen a abrir las cabezas a otras personas. O por su origen o por su aparente origen o por su religión. Es xenofobia, es aporofobia y es racismo porque se creen en el poder de poder hacerlo. Esa es la realidad y la cuestión de todo esto es que es evidente que esto está sucediendo entre otras cosas porque se ha blanqueado a la extrema derecha”.

La colaboradora habitual del programa insistía en que es necesario no solo perseguir a quienes participan físicamente en actos violentos, sino también a quienes incitan a ellos desde la política o desde las redes sociales: “Y como tenemos derecho equitativo hay que actuar contra los actores materiales, pero también hay que actuar con los autores precisamente como Santiago Abascal, vuelvo a insistir, no tengo ningún pudor porque son valientes de sofá. Son los que dicen y vinculan la migración a la violencia. Dicen que los migrantes son violadores, dicen que los migrantes son ladrones. El violador, el acosador, el ladrón no tiene origen y son ellos los que están propagando ese odio. Y son los autores intelectuales de lo que sucede en Torre-Pacheco”.

Blanco también criticaba duramente la actitud del Partido Popular, al que reprocha no romper por completo sus lazos con Vox en un momento tan delicado: “No acaba de entender las peticiones del PP. Me parecen legítimas y necesarias: que se pidan las comparecencias necesarias y que se reclamen todos los recursos del Estado a favor de la convivencia y de la paz; pero, una vez dicho esto, todos hemos criticado aquí el papel de Vox, y al PP le falta precisamente eso”.

Por último pasaba a desmontar uno de los bulos que han circulado estos días alrededor de los migrantes, especialmente en redes sociales, donde se les acusa de venir a “robar el trabajo” a los españoles: “¿Cómo va a venir una persona migrante, sin arraigo y conocimiento del territorio, a robar el trabajo a una persona con arraigo y con conocimiento del territorio?”.