Frank Blanco, indignado con Escassi ante su ruptura con Sheila Casas: "Nos la metió doblada"

Frank Blanco no ha ocultado su malestar con Álvaro Muñoz Escassi. El presentador de 'Tardear' ha explicado que, mientras el programa especulaba con una posible boda entre el jinete y Sheila Casas, él ya sabía que la relación había terminado. “Me quedé con cara de tonto”, reconoció el conductor del espacio de Telecinco, al revelar que Escassi ocultó deliberadamente la ruptura durante su intervención del pasado viernes.

La situación ha provocado un fuerte enfado en el equipo del magacín. El programa llegó a emitir una cronología completa del “engaño”, con los tiempos exactos en los que Escassi fue informado de que se hablaría de su relación en plató. A las 16:37, durante la reunión de contenidos, el segundo finalista de 'Supervivientes 2025' ya era consciente del tema a tratar. Aun así, no dijo nada. “Hemos quedado como lerdos”, lamentó el colaborador Miguel Ángel Nicolás, acompañado por Esmeralda Delgado, subdirectora del programa.

Leticia Requejo también arremetió contra el exconcursante. “Me parece muy poco profesional venir a un programa donde has estado trabajando, y no decir nada. Puedes evadir el tema o no responder, pero sentarte y callar, para a los nueve minutos colgar el comunicado… Lo siento, pero ni este programa ni la audiencia se lo merecen”, sentenció la periodista.

Según ha trascendido en el propio programa, fue tras esa intervención en 'Tardear' cuando Sheila Casas decidió lanzar el comunicado oficial de la ruptura. El propio Escassi se ha justificado alegando que se trató de “una decisión de mutuo acuerdo” y que “el tiempo les pasó factura” tras los meses de distancia por el reality.

Pero lo que ha terminado de rematar la indignación del equipo de 'Tardear' es que Escassi haya roto su silencio no en su propia casa, sino en la competencia. Este fin de semana, el jinete dio sus primeras declaraciones a Anne Igartiburu en el programa 'D Corazón' de TVE, pese a que actualmente tiene contrato con Mediaset. Una decisión que no ha sentado nada bien en Fuencarral.