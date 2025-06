De 'Sálvame' a 'Tu cara me suena': esta colaboradora se cuela en el concurso de Manel Fuentes como próxima invitada

Pilar Vidal está a punto de debutar en el escenario de 'Tu cara me suena 12'. La periodista y colaboradora de televisión, conocida por su paso por programas como 'Sálvame' o 'Y ahora Sonsoles', será la invitada estrella en la segunda semifinal del concurso de Antena 3. En esta ocasión, se pondrá en la piel de Alaska para interpretar uno de sus temas más emblemáticos.

La actuación ya se ha dejado ver en parte en 'La Roca', programa de laSexta en el que también colabora Pilar. Allí, Nuria Roca no dudó en alabar su caracterización: “Es maravilloso”. La periodista, sin embargo, confesó que los nervios estuvieron a punto de jugarle una mala pasada: “Estaba muy nerviosa al principio, creí que me desmayaba”. Aunque ensayó en el plató el día anterior, aseguró que el momento real fue mucho más abrumador: “Me empezaron a dar taquicardias. No me acordaba de la letra. Y las 400 personas de público... pensaba que eso era el Wizink Center”.

A pesar de ese arranque complicado, Pilar logró sobreponerse. Durante un mes, se preparó con la ayuda de un coach vocal y un coreógrafo. Sin embargo, Myriam Benedited tuvo que ajustar la coreografía tras ver que la periodista se agobiaba en los ensayos. El resultado, que podrá verse completo este viernes en Antena 3, dejó boquiabierto a Àngel Llàcer y llevó a Florentino Fernández a pedirle que concursase en la próxima edición.

Pilar respondió con humor pero con claridad: solo ha aceptado participar un día porque es su programa favorito y con el que más se ríe, pero no se ve capaz de asumir el reto semana tras semana. Su actuación completa ya puede verse en atresplayer, donde está disponible para suscriptores de pago.