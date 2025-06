Del psiquiátrico en Murcia a vender sus intimidades: Maite Galdeano confirma el polémico proyecto profesional que ha empezado

Maite Galdeano vuelve a protagonizar los titulares más tensos del corazón. La que fuera concursante de Gran Hermano y rostro habitual de Telecinco ha reaparecido después de semanas de silencio absoluto, y lo ha hecho de la manera más explosiva posible. A punto de cumplirse un año del escandaloso incidente en el que intentó saltar la valla de la casa de su hija Sofía Suescun, la relación entre ambas sigue totalmente rota y lo que viene puede terminar de dinamitarla.

Después de haber sido ingresada en la planta de Psiquiatría de un hospital en Murcia tras un desmayo y un ataque de nervios, Maite ha vuelto a hablar. Lo ha hecho desde el aislamiento en el que se encuentra, viviendo en un barco en la playa, “sin casa” y con un estado emocional visiblemente quebrado. En una llamada exclusiva al programa Socialité, la pamplonesa dejó claro que la reconciliación con su hija no está ni en el horizonte.

“¿Cómo puede estar una madre a la que su hija ha echado de casa? Por un cerdo”, solataba sin filtros refiriéndose directamente a Kiko Jiménez: actual pareja de Sofía. Con esa frase, quedaba claro que Maite seguía profundamente dolida, resentida y atrapada en un conflicto familiar que no hace más que enredarse con el paso del tiempo.

La entrevista telefónica ofrecida a Telecinco deja entrever un cuadro emocional más que delicado: “Estoy muy mal. Me tendré que poner bien por mi fuerza motora. No sé cuándo me voy a recuperar”. Se niega a volver a Pamplona (donde aún conserva la casa de sus padres) porque asegura que le trae recuerdos demasiado dolorosos de su hija. Su nueva vida, según ella misma relata, es ahora en la playa, aislada, sin dirección fija, en una especie de autoexilio emocional.

El futuro profesional de Maite Galdeano

Pero lo más contundente no fue eso. Lo que realmente ha encendido todas las alarmas ha sido el anuncio de su próximo proyecto profesional: la publicación de un libro autobiográfico. Maite lo describe como un relato donde “contará todo”, desde su infancia hasta los conflictos más profundos con su hija. Y ha avisado sin rodeos: “Ese libro le va a afectar”.

“Está enamorada de una persona de la que acabará desenamorándose". Galdeano promete hablar sin filtros, sin censuras y sin miedo a las consecuencias. Una amenaza velada que deja en el aire un nuevo capítulo en esta guerra pública que no parece tener vuelta atrás.

Desde el otro lado, la reacción no se ha hecho esperar. Socialité también conseguía unas declaraciones de Kiko Jiménez, pareja de Sofía. Su respuesta, lejos de la contención, fue sarcástica e hiriente: “¿Pero esta señora sigue viva?”, dijo entre risas cuando le preguntaron por los audios de Maite. Una frase que, más allá de lo provocadora, parece dejar clara la nula intención del entorno de Sofía de rebajar tensiones.