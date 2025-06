Beatriz Archidona destroza a Ivet, la fan de Alejandro Sanz que intentó hundirle: "Piensa si es ético lo que has hecho"

'De viernes' sentó anoche en su plató a Ivet Playà, la fan de Alejandro Sanz que le acusó de manipulación y comportamientos inhumanos. En el plató, la joven acusó al artista de haber sobrepasado los límites éticos y morales con ella, pero su ambigüedad desató un tenso final de entrevista en el que Bea Archidona tuvo que pedirle que abandonara el estudio.

"¿Traspasó los límites y tuvo actitudes delictivas?", preguntó Archidona para intentar comprender el testimonio de Playa. "Bueno....", contestó ella, decantando el enfado de la presentadora. "Estamos hablando de una persona con un trabajo público que se juega mucho", dijo la comunicadora. "Actitudes delictivas en nuestro vínculo íntimo, no. Pero hay irregularidades", comentó la joven.

Además, Ivet afirmó que no es la única que ha sufrido por culpa de Alejandro Sanz y dice haber testigos: "Hay testigos y víctimas", algo que provocó que la presentadora volviese a intervenir porque no le gusta que usen la palabra "víctima" a la ligera.

"Hablo de personas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres. Según sus palabras, es manipulación emocional y hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual", dijo ella, desatando la rabia de Archidona.

"Mira, no... esto ya no, eh. Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad. Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo", cortó tajante invitándole a salir del plató.