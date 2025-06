Alejandro Sanz lanza un comunicado y responde a Ivet: "Me ofreciste invertir en tus negocios familiares y te dije que no"

Alejandro Sanz ha publicado este martes un comunicado en sus redes sociales para responder de forma directa a las declaraciones y rumores que en los últimos días ha protagonizado Ivete Playà, una exempleada suya. Tras días de especulaciones y tras el aviso que Cristina Tárrega adelantó en 'TardeAR' sobre la inminente publicación del texto, el cantante ha decidido zanjar públicamente la polémica.

"Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", ha escrito el artista en su cuenta oficial. A continuación, ha querido aclarar el origen del conflicto: "En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos y, tras revisarlo con mis asesores, te dije que no".

Lejos de entrar en más detalles, el intérprete ha optado por un tono sereno, pero firme: "Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad".

El comunicado llega después de que Cristina Tárrega asegurara que el equipo legal y artístico de Sanz estaba trabajando en un mensaje para frenar lo que calificó como un intento de "chantaje" por parte de la joven. Según contó en 'TardeAR', el cantante no iba a conceder entrevistas ni entrar en polémicas televisivas, pero consideraba necesario aclarar los hechos.

Por su parte, Playà ha dado a entender que podría seguir ofreciendo su versión en los próximos días. Mientras tanto, el artista ha dejado claro que no accederá a ningún tipo de presión: "Nunca he accedido a chantajes, y este caso no iba a ser la excepción", recalcó previamente su entorno.