Niño Becerra enciende las alarmas: «Si vamos a peor, en verano podemos llegar a una situación Covid de paralización de la economía mundial»

Son varios los aspectos que provocan incertidumbre económica en los españoles: los precios disparados de la inflación, la subida en los precios de los alimentos, las cuotas de las hipotecas. Además de estar pendiente de los conflictos sociales que pueden repercutir en la economía.

Sumado a todo esto, el 'Día de la Liberación' llegó el pasado miércoles 2 de abril. En este, Donald Trump anunció una imposición de aranceles para diferentes países, excepto para Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte, puesto que considera que esos países ya sufren severas sanciones económicas.

Esto está creando una confrontación con China y ha generado una fuerte caída de las bolsas. Sobre esto se ha pronunciado Santiago Niño Becerra, un reconocido economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994.

El profesor ha mostrado un gráfico de Standard's&Poor's y ha explicado que uno de los momentos más bajos fue con la crisis del 2008, cuando la bolsa estaba a 735 de índice, mientras que el más alto ha sido en 2025, a 6.101.

«Solo hay una razón»

"No nos tenemos que preocupar en absoluto, a no ser que baje un 80%. Pero que baje un 10% más no tiene ningún tipo de importancia (...) Se ha multiplicado por 8,3 veces. Esto es absurdo, no tiene lógica. Solo hay una razón, y es la especulación. Con todo el dinero que los bancos centrales han inyectado gratis en la economía en los años 2009, 2012 y 2018, con la pandemia se ha inyectado en las bolsas", ha declarado el economista.

Niño Becerra ha enseñado un mapa provisional y ha detallado que todo puede ir a peor o a mejor: "Si va a peor con más aranceles y réplicas, lo que pasará es que en verano podemos llegar a una situación Covid: de paralización de la economía mundial".

¿Quién va ganando la guerra comercial?

El experto ha explicado que lo que más le preocupa es que esta situación no se resuelva: "Por eso digo que la situación Covid puede llegar si se estira mucho la negociación entre China y Estados Unidos".

El economista se ha arriesgado y ha asegurado que en este momento cree que China va ganando en esta guerra: "Tiene más activos. Aprendió del colonialismo americano. Está quitando recursos a Sudamérica y África, pero les hace cosas. Les hace obras, les construye instalaciones. Les compensa".