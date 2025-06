El abuelo del murciano Salva Espín conquista 'La Revuelta': "A Paco Rabal, cuando pegó el porrazo, lo saqué yo"

Aunque a estas alturas de temporada parezca que haya pasado una eternidad, apenas han pasado nueve meses desde que David Broncano y su equipo daban el polémico salto de 'La Resistencia' en Movistar Plus+ a 'La Revuelta' en TVE. El cambio ha traído consigo una serie de ajustes en la estructura y tono del programa, pero en esencia sigue siendo el mismo late show que se estrenó allá por el 1 de febrero de 2018 con permiso de la evolución lógica de quien lleva más de un lustro de emisión.

Pero, si algo faltaba para que el ciclo se cerrase del todo era el regreso del mítico Salva Espín. Durante los años de 'La Resistencia' el dibujante de cómics murciano se consolidó como un personajes canónico del lore del programa desde la primera vez que hizo acto de presencia el 17 de mayo de 2018.

Desde entonces visitó el programa hasta en tres ocasiones más e interrumpía la emisión en diciembre de 2022 durante apenas diez minutos para presentar su cómic 'Sargento Resines' (escrito por David Galán Galinedo e ilustrado por el dibujante murciano) que, según se ha confirmado recientemente, se adaptará a la gran pantalla gracias a la producción de El Estudio de Enrique López Lavigne.

En esta ocasión el motivo de su visita ha sido distinto y Espín ha 'vuelto' a 'La Revuelta' no solo como invitado, sino como acompañante de alguien muy especial: su abuelo Salvador, protagonista de su nuevo libro ilustrado 'La dinastía de los Merengues'.

"Saqué a los tres heridos como si fuesen limones"

Tras una épica entrada en escena deslizándose por un tobogán precedido de limones, Salva Espín daba paso al plató al murciano de 93 años, que se convertía en el protagonista inesperado del programa eclipsando a su propio nieto con la gracia y el desparpajo que han motivado este nuevo proyecto editorial.

'La dinastía de los Merengues' es un compendio de historias de su abuelo, recogidas durante años entre charlas familiares, paseos por la huerta murciana y sesiones de recogida de limones.

Entre ellas, durante su intervención en La Revuelta, Salvador relataba una de las más impactantes: cómo en el verano de 1980 había salvado la vida al actor Paco Rabal (natural de Águilas y conocido por películas como 'Los santos inocentes', 'Nazarín' o 'Luz prodigiosa'), había tenido accidente en la carretera camino al aeropuerto de Alicante: "A Paco Rabal cuando pegó el porrazo, lo saqué yo. Iba con el camión y paré a cargar cuando sentí un golpe. Me asomé a la carretera y vi que había volcado el coche, que había topado con un carretón lleno de ladrillos y luego chocado contra un poste de la luz. Dentro iban seis personas, tres de ellas con heridas graves. Fui hacia el coche, arranqué la puerta y saqué a los tres heridos como si fuesen limones".

Además de la lesión en el brazo, el siniestro le dejaba una cicatriz visible en la nariz del actor: una marca que lo acompañaría el resto de su carrera: "La herida mítica de la nariz de Paco era de ese accidente".

Aun así, haciendo gala de un asombroso parecido con los súperheroes que su nieto se ha dedicado a ilustrar, explicaba que nunca había conseguido el reconocimiento del actor: "No me lo agradeció porque se lo llevaron rápido al hospital y yo no podía abandonar el camión. Me enteré al día siguiente que era él, pero no tuve la oportunidad de decírselo. Más tarde fui a su casa para contarle 'yo te salvé', pero no estaba. Me dijeron que estaba en Madrid, y aunque quise ir, no volví. Nunca se lo pude decir, y Paco Rabal murió sin saber que fui yo quien le salvó"