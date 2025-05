'La Voz Kids' dio una segunda oportunidad a una concursante que sufrió el hándicap del formato

'La Voz Kids' emitió anoche su tercera gala de audiciones a ciega con una segunda oportunidad a una concursante que sufrió el hándicap del formato. La pequeña Carolina se subió al escenario interpretando 'Baby One More Time' mientras bailaba, algo que los coaches no pudieron ver al estar de espaldas.

La joven rompió a llorar nada más finalizar su actuación al ver que ninguno de los artistas se había dado la vuelta y Lola Índigo se acercó a ella rápidamente para consolarla. En ese momento, Carolina le pidió a la cantante poder bailar juntas. Y así fue: ambas compartieron escenario, y Carolina cantó y bailó al mismo tiempo, ante la mirada de los cuatro coaches.

Manuel Turizo, David Bisbal y Edurne, que contemplaban la escena, empezaron a hablar entre ellos, mientras Lola Índigo abrazaba a la talent. Fue entonces cuando le preguntaron si había bailado mientras interpretaba la canción en su audición.

Tras la respuesta afirmativa, los coaches decidieron darle la segunda oportunidad y Carolina volverá a probar suerte en uno de los siguientes programas.