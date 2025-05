Detienen 'First Dates' tras una de las citas más tensas: "Ni a 500 metros de mí"

El restaurante del amor de 'First dates' ha abierto sus puertas este jueves a una pareja de jóvenes que no han acabado la cita tal y como esperaban. Marco y Luis no han tenido química y tampoco muchas ganas de continuar conociéndose.

Sin embargo, no ha sido hasta el final de la cena, en la decisión final, cuando se han dicho todo lo que pensaban, a la cara y sin remordimiento.

El primero en entrar al restaurante de Cuatro ha sido Luis, quien ha asegurado ser una persona "muy extrovertida", pero cuando no está cómodo, puede llegar a "decir cosas y cagarla".

Su cita estaba a punto de entrar. Se trataba de Marco, un modelo de Toledo con mucho carisma, que ha confesado que su profesión es muy complicada: "Tenemos días malísimos en los que tienes que salir con una sonrisa en el trabajo". No obstante, el soltero piensa que está hecho para ello, porque asegura que se ve guapo cada vez que se mira al espejo.

Primeras impresiones

Luis, sin embargo, no ha opinado lo mismo al verle entrar: "Me he quedado un poco en 'shock'. No me pone ni su pelo ni su forma de vestir, es muy delgado".

La cita no parece haber comenzado muy bien, pues ninguno hacía nada por conocer al otro, ambos miraban a los lados sin iniciativa de empezar una conversación. Aunque los solteros han confesado al programa que querían marcharse del restaurante, cuando Carlos Sobera les ha invitado a pasar a la mesa, la pareja ha accedido.

Una cena tensa

Durante la cena, Luis ha utilizado el sarcasmo para intentar romper con la tensión que envolvía la mesa: "Naomi Campbell a tu lado se va a quedar prenda", refiriéndose al pelo del modelo.

El toledano no daba crédito con los temas que sacaba Luis, pues se ha quedado atónito al escuchar al soltero decir que, "para conseguir algo, tienes que meterte debajo de una mesa de un despacho".

Luis no ha entendido el "poco humor" del modelo: mientras él dice que se tomaba todo a broma y con ironía, Marco le ha acusado de tener "una mente retrógrada".

Ambos han coincidido en sus pocas ganas de estar allí: los solteros querían marcharse, por lo que han cenado rápido y han pedido la cuenta.

La bomba de la decisión final

Quizás la decisión final ha sido el momento donde más palabras han intercambiado. La pareja se ha sincerado y, sin pelos en la lengua, Marco ha dicho: "No tendría segunda cita, ni una, ni ninguna, porque no querría a Luis ni a 500 metros de mí. Me ha parecido la peor cita de mi vida, no he visto a persona más ofensiva en tan poco tiempo".

Luis se ha defendido diciendo que él no creía que hubiese sido "ofensivo". Y cree que, en ocasiones, ha "seguido el rollo" a Marco. Este tampoco quería volver a ver al toledano.

La cita ha concluido cuando Marco le ha dicho molesto al alicantino que estaba deseando levantarse de allí e irse a su casa: "Aquí te quedas", ha sentenciado el soltero, dejando solo a Luis, marchándose del programa.