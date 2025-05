Una colaboradora de Telecinco pone a Maite Galdeano frente a Sofía Suescun: "Como a un perro"

La tensión entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, vuelve a estar en todos los medios. Tras nueve meses alejada del foco mediático, Maite ha reaparecido públicamente y lo ha hecho visiblemente afectada. La veterana colaboradora ha confesado que su salud se ha deteriorado notablemente, y no duda en señalar que el rechazo emocional de su hija Sofía ha sido un factor determinante en este empeoramiento: “Lo he pasado mal, muy mal. No me esperaba que mi hija pudiera alejarse así de mí”.

Este distanciamiento, que lleva meses gestándose, ha abierto la puerta a muchas opiniones dentro del mundo televisivo, pero una de las más impactantes ha llegado de parte de otra habitual de Telecinco: Adara Molinero, quien no ha dudado en poner el foco sobre la propia Sofía con unas declaraciones que ya están generando controversia.

El conflicto estalla

Adara ha aprovechado su espacio en Mtmad, el programa ‘En las mejores familias’, para lanzar una dura crítica hacia Sofía Suescun, después de que esta hablara de la relación entre Adara y su madre, Elena Rodríguez, en el programa Socialité. Y aunque Sofía no mencionaba a Adara directamente con palabras agresivas, sí dejaba entrever que la ex de 'GH' no solía terminar bien sus relaciones, ni con sus ex ni con su madre, lo que llevó a Adara a explotar en su pódcast.

“¿Cómo puede alguien juzgarme a mí o a mi relación con mi madre cuando su vida personal está patas arriba?”, soltaba Adara visiblemente molesta. Pero lo más fuerte llegaría poco después, cuando hacía una comparación directa con la situación familiar de Sofía, acusándola de tratar a su madre de forma inhumana: “Has desechado a tu madre como a un perro”.

La reacción de Elena y más ataques personales

Durante el mismo programa, su madre, Elena Rodríguez, intentaba calmar el discurso de Adara, sugiriendo que quizás Sofía había hablado sin pensar y que podría haberse arrepentido una vez en casa. Pero la exconcursante de 'Supervivientes' no estaba por la labor de suavizar el tono. “Ay mamá, por favor…”, respondió con desdén, para acto seguido cargar todavía más contra su compañera televisiva.

Adara también abordaba las críticas sobre sus relaciones amorosas. Reconociía haber tenido tres ex que, en sus propias palabras, “salieron rana”, pero defendió que ha tenido otras relaciones fuera del foco mediático que sí terminaron de forma civilizada. En cambio, no se cortó al calificar el historial amoroso de Sofía como “extenso y lleno de dramas”.

El cruce de acusaciones no terminó ahí. Adara fue más allá y se permitió una pulla hacia Kiko Jiménez, actual pareja de Sofía, mencionando el hecho de que este continúa hablando en medios sobre su ex, Gloria Camila: “Por cierto, ya me jodería que mi novio siguiera hablando de su ex… ojo, nos lo tenemos que hacer mirar”.