Primeras palabras de Sofia Suescun sobre el brote que sufre: "Debería hacerme alguna prueba"

La reciente reaparición de Maite Galdeano en televisión, nueve meses después de desaparecer del foco mediático, ha vuelto a situar a Sofía Suescun en el centro de la atención. La relación entre madre e hija, rota desde hace meses, sigue generando titulares y comentarios en redes, especialmente ahora que Galdeano ha reaparecido visiblemente afectada y confesando que su estado de salud se ha visto agravado por la distancia con su hija.

Pero si la preocupación por Maite Galdeano ya había encendido las alarmas en el entorno del corazón, ahora se suma la de Sofía Suescun. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que se había mantenido más centrada en su vida personal y su faceta de influencer, rompía su silencio hace tan solo unos días a través de su cuenta de Instagram para hablar por primera vez del brote que sufre y que, según sus propias palabras, le tiene inquieta.

"Debería hacerme alguna prueba" reconocía Sofía en un storie, desvelando así su estado actual. Aunque no ha querido dar muchos más detalles, sí dejaba entrever que se trataba de un problema que arrastra desde hace tiempo. La joven ha manifestado sentirse "inflamada" y "con sensación de debilidad", dejando a sus seguidores preocupados por su estado de salud.

A la incertidumbre sobre su diagnóstico se suma el hecho de que ella misma admitió no haber acudido aún al médico, lo cual ha generado reacciones entre sus fans, que le han pedido que se tome en serio los síntomas.

Lo cierto es que pese a su apariencia habitual de fortaleza y vida activa, Sofía ha dejado claro que no se encuentra bien, y que sufre un dolor en el cuello que le molesta especialmente por las noches y otra afección en los ojos: "Tengo temporadas donde me da brote en el izquierdo y no para de lagrimear. Es súper incómodo, más si me maquillo" ha explicado reconociendo que "debería de hacerme alguna prueba específica en los ojos".