Alejandra Rubio se marca 'un Sofia Suescun' y se pelea con Terelu Campos: "No voy a entrar en este tema"

Las relaciones familiares nunca han sido fáciles: si ya de por sí mantener el equilibrio en el núcleo familiar puede convertirse en un reto, imagina añadirle el ingrediente explosivo de la fama, la presión mediática y los focos de la televisión. El cóctel, a menudo, termina estallando tal y como hemos visto en los últimos tiempos hemos visto cómo figuras muy conocidas de la televisión han acabado enfrentadas con sus propios padres o hijos, como es el sonado caso de Sofía Suescun y Maite Galdeano. Y ahora, aunque con matices distintos, parece que una situación similar empieza a vislumbrarse entre Alejandra Rubio y Terelu Campos.

Lo que en cualquier familia podría resolverse con una charla en el salón o una llamada a deshoras, en las familias mediáticas suele resolverse a través de exclusivas, portadas y declaraciones en programas. El caso de Sofía y Maite es el ejemplo más claro: una relación madre-hija que se ha deteriorado hasta el punto de la ruptura total, con acusaciones cruzadas, comunicados en redes y una historia cargada de tensión emocional.

Desencuentro entre Alejandra y Terelu

Salvando las distancias, un pequeño terremoto ha sacudido ahora al clan Campos. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ha mostrado su profundo malestar tras unas declaraciones de su madre en la revista Diez Minutos. Según contó Terelu, la madre de Carlo Costanzia, Mar Flores, tuvo un gesto amable con Alejandra durante las pasadas navidades: le envió una flor de Pascua junto a un mensaje relacionado con el nieto que ambas comparten. El detalle, a ojos de muchos, parecía una anécdota bonita, sin mayor trascendencia pero no fue así para Alejandra.

La joven no dudaba en mostrar su enfado públicamente, dejando claro que no entendía por qué su madre había contado eso: “No voy a entrar en este tema porque no hago estas cosas. Me parecía innecesario ese titular”, dijo ante los medios. Y fue más allá: "Se lo he dicho a mi madre. Sabe que si habla de esto lo van a poner en portada y no me parece bien. Se ha equivocado".

Jorge Javier entra en escena

La polémica no ha tardado en calar en el resto del ecosistema televisivo. Uno de los primeros en reaccionar ha sido Jorge Javier Vázquez, amigo cercano de Terelu, que ha aprovechado su columna en Diez Minutos para lanzar una defensa encendida de la Campos madre... y un dardo a la hija. "Me ha asombrado que Alejandra Rubio –que me cae estupendamente– le haya dado públicamente un palo a su madre porque haya osado referirse a Mar Flores".

"O bien Mar Flores tiene aterrorizados a todos los que le rodean o, peor aún: Alejandra Rubio no sabe todavía quién es su madre", sentenció Jorge Javier, en una de esas frases que se clavan como puñales pero que hacen reflexionar sobre los códigos televisivos de los que todos, directa o indirectamente, forman parte.

Mientras tanto, la aludida Mar Flores ha optado por no avivar más la llama: "Creo que somos una familia en la que todos nos respetamos".

Por su parte, Alejandra ha insistido en que su madre no actuaba con mala intención, aunque eso no quita que, en su opinión, no debió hablar de ese asunto: "No hay que demostrar nada, yo se lo he dicho a mi madre, que no era necesario. Creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia".