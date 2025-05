Ortega Cano aclara en un comunicado urgente lo ocurrido con el hijo de Ana María Aldón: "Es un poco duro"

José María, el hijo que José Ortega Cano tuvo con Ana María Aldón, ha sido el protagonista involuntario de una fuerte polémica mediática tras su debut como novillero con tan solo 12 años. El joven, fruto del matrimonio entre el torero y la diseñadora, se ha colocado en el foco de la prensa del corazón y del mundo taurino a raíz de su aparición en una plaza, generando preocupación y sorpresa por su corta edad.

Ante el revuelo generado en los medios, Ortega Cano quiso lanzar un comunicado a través de una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, donde dejaba claro su postura sobre lo ocurrido. El torero asegura que ni él ni Ana María desean que su hijo se convierta en un personaje público: “Es muy joven, solo tiene 12 años, y no esperábamos que iba a acaparar tantos titulares por debutar como novillero”.

En sus palabras Ortega Cano ha insistido en que este debut no debe interpretarse como el inicio de una carrera taurina para el pequeño José María. El torero ha subrayado que su hijo está centrado en los estudios y que esto ha sido únicamente “una pincelada”. Según ha explicado, lo que tenga que venir más adelante se verá, pero que por el momento no hay ninguna decisión tomada respecto a que el menor se dedique al mundo del toro.

La reacción pública de Ortega Cano también responde a las numerosas críticas y comentarios que han surgido en torno a la exposición del niño a una actividad de alto riesgo como lo es el toreo. En ese sentido el torero ha reconocido que “es un poco duro” ver a su hijo delante de un animal a esa edad, a pesar de que él mismo ha vivido toda su vida en el ruedo.

En el comunicado, Ortega también destacaba otras facetas de José María, apuntando que tiene habilidades para la música y el fútbol, y que es un niño muy completo y dejaba entrever que, aunque apoyaría a su hijo si este decidiera dedicarse a la tauromaquia, no es algo que estén fomentando de forma activa.

A pesar del protagonismo que ha cobrado el niño en las últimas semanas, la opinión de Ana María Aldón sobre el asunto no se ha hecho pública directamente. No obstante, colaboradoras televisivas que dicen conocerla, han señalado que la situación probablemente no le resulte agradable. Aldón, que hasta hace poco se encontraba alejada de la televisión, estaba centrada en su faceta como diseñadora, y gestionando un negocio de moda a través de su web personal.

De hecho en los últimos meses se ha conocido que Ana María adquiere parte de sus prendas en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada: un enorme centro de distribución de productos de origen chino, según reveló el programa 'Así es la vida'. Aunque su proyecto ha recibido atención en redes sociales, algunos precios han sido considerados poco asequibles, como ella misma comentó al lucir un vestido valorado en 109 euros.

Por otro lado, la familia Ortega Cano ha estado presente en los medios por varios frentes. Gloria Camila, hija del torero, reaparecía recientemente en televisión tras un largo tiempo alejada del foco. En el programa ¡De viernes!, abordaba temas personales, incluida su salud mental, su distanciamiento con Rocío Carrasco y la situación de su hermano José Fernando, quien, según sus palabras, “está incapacitado” y padece un trastorno de personalidad diagnosticado desde niño.