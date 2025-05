Descubren la pensión que cobra Ortega Cano de la Seguridad Social

Ana María Aldón ha vuelto a la primera línea mediática tras una reveladora intervención en el programa Fiesta de Telecinco, donde se ha sincerado sobre su matrimonio con el extorero José Ortega Cano. La diseñadora gaditana ha admitido que no fue “la mujer de su vida”, una conclusión que, según explicó, ha llegado tras años de convivir con la constante sombra de Rocío Jurado: la fallecida primera esposa del torero.

“No he sido la mujer más importante, no he sido la mujer de su vida”, dictaba con rotundidad Aldón en directo, dejando claro que pese a no ocupar ese lugar sentimental en la vida de Ortega Cano, sí se considera que fue su compañera. Estas palabras han reabierto heridas en el entorno familiar, sobre todo después de que Gloria Camila, hija del torero, ofreciera una entrevista semanas antes que generaba tensión entre ambas partes. La situación se intensificó cuando Gema Aldón, hija de Ana María, salió en defensa de su madre en el programa ¡De viernes!, aportando su propia versión de los hechos.

Visiblemente afectada, Aldón no sólo abordaba su relación pasada, sino también el difícil momento personal que atraviesa tras el fallecimiento de su sobrina: un episodio que ha impactado profundamente en su estado emocional. “No estoy muy allá, no estoy en mi mejor época”, reconocía al inicio del programa, aludiendo tanto a la pérdida familiar como a los recientes enfrentamientos públicos.

Ortega Cano y Ana María Aldón

Su matrimonio con Ortega Cano, que comenzó en 2018 y acabó años después, ha sido objeto de atención constante, no solo por las diferencias personales que terminaron en ruptura, sino por la figura mediática que representa el diestro. Ortega Cano fue durante años uno de los toreros más conocidos de España, aunque gran parte de su proyección mediática se consolidó tras su matrimonio con Rocío Jurado, una de las cantantes más queridas del país. La muerte de Jurado en 2006 no solo marcó un antes y un después en su vida personal, sino que también supuso un importante cambio en sus circunstancias económicas.

En mayo de 2011, Ortega Cano fue condenado a dos años y medio de prisión por un accidente de tráfico en el que murió otra persona. Aunque la prueba de alcoholemia que indicaba una alta tasa de alcohol fue anulada por un fallo en la cadena de custodia, la sentencia incluyó el pago de indemnizaciones económicas a la familia de la víctima. Este episodio empañó aún más su imagen pública.

Más recientemente, Ortega Cano volvía a ser noticia tras sufrir un aparatoso accidente en el metro de Madrid, donde fue arrastrado por una multitud tras una brusca parada de una escalera mecánica. Aseguró estar “con un dolor inmenso” debido a las secuelas físicas y emocionales del suceso.

La pensión de Ortega Cano

En este contexto salía a la luz otro aspecto menos conocido pero de gran interés: la pensión que cobra Ortega Cano de la Seguridad Social. Según los datos disponibles y la legislación vigente, el extorero podría estar percibiendo dos prestaciones compatibles: la pensión de viudedad por el fallecimiento de Rocío Jurado y la pensión de jubilación, a la que tiene derecho por edad. Tal y como contempla el Real Decreto 8/2015, estas dos pensiones pueden cobrarse de forma simultánea, siempre que se respeten los topes establecidos.

En el caso de haber cotizado por las bases máximas en sus últimos años de actividad profesional, Ortega Cano podría estar recibiendo hasta 3.175 euros mensuales en 14 pagas. Sin embargo, al haberse casado nuevamente en 2018 con Ana María Aldón, ha perdido el derecho a seguir cobrando la pensión de viudedad de Jurado, ya que esta prestación queda anulada en caso de nuevo matrimonio, salvo en situaciones muy concretas que no aplican en este caso.