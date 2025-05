Melody pone en jaque mate su participación en Eurovisión: "No voy a ir a Basilea, es el momento de decirlo"

Desde 2022 se celebra en España el Benidorm Fest, un festival organizado por Radiotelevisión Española para determinar cual será la canción que representará a la península ibérica en Eurovisión.

En la última edición de este certamen ganó la cantante Melody con su canción 'Esa Diva'. La artista logró un total de 150 puntos que fueron suficientes para alzarse con la victoria. No obstante, no fue ni la primera ni la segunda opción del jurado, pero el voto del público le dio la máxima puntuación para que fuese la representante española en Eurovisión 2025.

A falta de diez días de la gala de Eurovisión, RTVE celebró ayer la primavera en un evento en el Teatro Barceló de Madrid, que reunió a los principales rostros de la cadena. Melody no faltó a la cita, ya que también se celebraba su despedida antes de viajar a Basilea.

Durante la gala, la artista salió al escenario en distintas ocasiones, pero en una de ellas tuvo la idea de hacerles una pequeña broma a todos los seguidores que la habían ido a ver. Una inocentada que no ha gustado para nada en redes sociales.

La representante de España cogió el micrófono y confesó a los asistentes que "ahora era el momento de decirlo, porque es ahora o nunca. Después de darle muchas vueltas a la cabeza y de pensarlo mucho... no voy a ir a Basilea, señores".

"Me ha llamado mi prima Katy Perry para ir a la luna y mi Lady Gaga para hacer un concierto y está muy bien pagado, por lo que me voy a ir a la luna a cantar", bromeó la sevillana en el Teatro Barceló de Madrid.

Tras realizar estas declaraciones, la cantante reconoció que "os habéis cagado, ¿a que sí?". Aparte, desveló el motivo por el cual no quiso alargar un poco más la broma: "No la he hecho tan larga, porque a RTVE le da algo".

La broma ha generado muchas críticas por la actitud que tiene Melody antes de representar a España en Eurovisión. Varios usuarios de X han estallado contra ella: "Si es que no queremos que vaya. Ni siquiera le importa Eurovisión porque sabe que no va a ganar" o "Vaya me había hecho ilusiones".