Rocío Carrasco confirma la relación con su hermana Gloria Camila: "Un besito"

Desde hace décadas la exposición pública a través de la televisión y los medios del corazón ha sido un arma de doble filo para las celebridades. Es innegable que por un lado proporciona una plataforma de gran visibilidad que permite monetizar cada aspecto de su vida: desde entrevistas exclusivas hasta realities y apariciones en platós. Pero por otro esa misma exposición también puede convertirse en una amenaza constante para su intimidad, generando momentos incómodos en los que los asuntos más personales son puestos en entredicho ante la mirada de millones.

Este ha sido, precisamente, el tipo de situación que ha vivido Rocío Carrasco durante el estreno del nuevo programa de TVE La familia de la tele, el pasado lunes 5 de mayo. considerado por muchos como el heredero natural del extinto 'Sálvame', este espacio reúne a rostros conocidos del universo del corazón como Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Nuria Marín e Inés Hernand. Carrasco, que forma parte del elenco, fue visiblemente animada y con ganas de afrontar esta nueva etapa televisiva.

Durante la presentación Rocío se mostraba relajada y cercana con la prensa, contando hasta cómo surgió su fichaje: "Nada, surgió porque ambas partes firmaron un contrato" y añadiendo que su marido, Fidel Albiac, estaba contento con el proyecto. También expresaba sentirse cómoda en el plató de TVE: “Muy loco todo, me voy a desenvolver bien, no me va a costar soltarme, ya estoy suelta. La televisión me da y nos da la vida”.

Sin embargo no todo fueron preguntas amables ya que uno de los momentos más tensos de la jornada llegaba cuando los periodistas le preguntaron por el reciente fichaje de su hermana, Gloria Camila, por Telecinco. La respuesta de Carrasco fue breve y cargada de doble sentido: “¡La familia de la tele!”, dijo entre risas. Y, al ver que el tema no terminaba de cerrarse, remató con un escueto: “La tele, la vida… la vida es así. Me tengo que ir, un besito”.

Ese "besito", que en otra situación podría parecer un gesto trivial, cobra un peso simbólico teniendo en cuenta los años de distanciamiento entre ambas hermanas que desde 2011, tras el accidente de tráfico que llevó a Ortega Cano al hospital y más tarde a prisión, las dos han mantenido una relación prácticamente inexistente. Gloria Camila ha confesado en diversas ocasiones su deseo de retomar el contacto. De hecho, recientemente afirmaba haber llamado a Rocío "para hablar bien las cosas", pero, según ella, su hermana "no me ha cogido jamás el teléfono".

Mientras tanto, Carrasco no se ha pronunciado directamente sobre estos intentos de reconciliación. En cambio, opta por respuestas irónicas o elusivas cada vez que se le pregunta por Gloria, como la que ofreció en esta presentación y que confirma que la relación entre ambas, lejos de estar cerca de arreglarse, sigue siendo delicado y que, al menos públicamente, Rocío no parece tener intención de solucionar.