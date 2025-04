Cayetana Guillén Cuervo pide perdón por la polémica con Amaia Montero, pero se reafirma: "Conté algo que no tenía que haber contado"

Cayetana Guillén Cuervo ha roto su silencio tras el revuelo causado por sus palabras sobre Amaia Montero. La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España ha reconocido que cometió un error al hablar públicamente de una conversación privada con su amiga. “Conté una conversación entre amigas que no tenía que haber contado”, ha explicado ante las cámaras de Europa Press, visiblemente afectada.

La actriz relató que todo ocurrió durante la fiesta de nominados de los Premios Talía, donde realizaba múltiples entrevistas como presidenta de la institución. En un momento de tensión y emoción, una periodista le confirmó la información sobre la vuelta de Amaia al grupo, y Cayetana reaccionó creyendo que la noticia ya era pública. “Fue desde la inocencia, desde el amor, desde el respeto… y la convicción de que eso se había contado ya”, insistió. “Pido mil disculpas de nuevo, no puedo hacer más que pedir perdón mil veces”.

Preguntada sobre si ha hablado con la artista tras la polémica —y tras conocerse que Amaia la ha dejado de seguir en redes—, Guillén Cuervo ha preferido no dar detalles. “Voy a hablar de mí, no voy a hablar de ella. Ya es lo que faltaba, que cometa el error de hablar de ella”, zanjó. La actriz evitó pronunciarse sobre si siguen siendo amigas: “Solo quiero pedir perdón y disculparme, nada más”.

Cayetana quiso dejar claro que su intención nunca fue hacer daño. “Lo que más siento es poder haberla hecho daño en algún momento, pero ya está”, concluyó. Asegura que no quiere seguir alimentando la controversia: “No quiero dar más bola, ¿sabes? Se ha enredado tanto la cosa, que no sé por dónde cogerlo”.