Duro golpe a Carlos Sobera tras el grave problema de salud de su mujer, Patricia Santamaría

Carlos Sobera es sin duda uno de los rostros más carismáticos y queridos de la televisión. Su actitud jovial, su naturalidad y ese toque de humor que le caracteriza le han convertido en un presentador de referencia y desde programas como First Dates hasta Supervivientes ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria profesional que sabe conectar con la audiencia de una manera especial. Pero si algo demuestra la verdadera grandeza de una persona, es su actitud frente a la adversidad. Y Sobera ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más duros de su vida: la grave enfermedad de su esposa, Patricia Santamarina.

En su reciente libro de memorias 'A contracorriente', el presentador ha decidido abrirse en canal y compartir una de las experiencias más traumáticas que ha vivido. En febrero de 2019 Patricia sufría un derrame cerebral que puso su vida en peligro: un golpe inesperado que sacudió por completo la estabilidad del presentador y su familia. Sobera confesaba en una entrevista para la revista Lecturas que las primeras 24-48 horas fueron "terribles" debido a la incertidumbre total sobre el estado de salud de su mujer: "Yo lo pasé fatal, pensando que podía morir".

El miedo y la angustia no desaparecieron cuando Patricia superó el primer gran obstáculo, y es que tras su regreso a casa esa misma noche, empezaba a sentir fuertes dolores de cabeza que obligaron a ingresarla de nuev: "Cuando fuimos al hospital de vuelta, andaba como una anciana de 110 años, le era dificilísimo moverse y yo me asusté mucho".

El presentador, que siempre ha transmitido una imagen de fortaleza y alegría, también reconocía que una de las cosas más difíciles fue aparentar estar bien cuando por dentro se sentía "muy fastidiado". Sin embargo con el tiempo y el proceso de recuperación de su esposa, la angustia se fue transformando en gratitud. Patricia consiguió salir adelante y su recuperación fue en palabras de Sobera, "un misterio y un milagro".

Ahora con la perspectiva que da el tiempo, el vasco ha aprendido a mirar lo sucedido con otra óptica, incluso con humor: "La tomo el pelo cuando se olvida algo y le digo 'claro, como tuviste un derrame'. Pero no olvida lo que supuso ese episodio para él y su familia: "No me cabía en la cabeza y pensaba en mis hijas y me entraba una cosa tremenda", explicaba en el programa de Ana Rosa Quintana

El amor entre Sobera y Patricia Santamarina ha sido inquebrantable desde el primer día. "Fue un flechazo increíble", reconoció el presentador. Se casaron en 2015 en una ceremonia maya en México y han formado una familia en la que, para él, lo más importante es la unión por encima de cualquier cosa: "Es que por encima del trabajo de ella y por encima del mío, hay una empresa que es más importante, que es nuestra familia".

Tras cinco años de aquel duro golpe, Patricia está bien y ha demostrado tener una fortaleza admirable: "Ella tiene una gran fuerza de la naturaleza porque es Leo, como yo. Imaginad las discusiones en casa, los rugidos que hay ahí".