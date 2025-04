Amparo Larrañaga le pega un bofetón a Victoria Martín durante una entrevista de 'Estirando el chicle'

Amparo Larrañaga ha visitado el último episodio de 'Estirando el chicle' y ha dejado uno de esos momentos que pasarán a la historia del podcast de Victoria Martín y Carolina Iglesias. Con su carácter fuerte y directo, la actriz no tardó en ganarse al público con su espontaneidad y con un gesto muy peliculero.

"Con los años me ponen cada vez menos cosas nerviosa. Como tengo tanto carácter, siempre salgo bastante bien", confesaba la intérprete. "Yo no me querría meter contigo, que me calzas una...", reaccionó entre risas Victoria. A lo que Larrañaga respondió sin pestañear: "Perdona, pero te calzo dos. Una nunca es suficiente. La de ida y la de vuelta. Esto es cuello vuelto".

El pique cómico fue creciendo hasta que la propia Victoria lanzó el reto: "Quiero que me des una hostia aquí". Y Amparo, entre risas, aceptó: “Pero te lo enseño a hacer para que no te duela”. “No esperamos, que me lo pegue ya. ¿Me lo puede pegar ya?”, insistía la humorista, mientras Carolina Iglesias observaba la escena desde su silla. “¿Le quieres pegar una hostia a Victoria?”, preguntó, entre asombro y carcajadas.

Amparo se levantó de la silla, se acercó a Victoria y le susurró algo al oído, inaudible para el público. “Hazlo fuerte, fuerte”, pedía la cómica. Acto seguido, la actriz le propinó una bofetada... algo más suave de lo que se esperaba. “A ver, quiero decir...”, soltó Carolina, señalando la baja intensidad del golpe. Y Larrañaga zanjó: “Es que esto, en el cine, luego le ponen el sonido”.