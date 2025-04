Lequio destapa la verdad sobre la hija-nieta de Ana Obregón: "No es hija de mi hijo"

No hace mucho una noticia sacudía a España entera y al mundo: las imágenes de Ana Obregón saliendo de un hospital en Estados Unidos con un bebé en brazos desataron una tormenta mediática: se trataba de la distópica confirmación de que la actriz había recurrido a la gestación subrogada para tener una hija. Pero no cualquier hija. La pequeña había nacido a través de una mujer contratada para gestar con el material genético de Aless Lequio, el hijo fallecido de Ana Obregón.

Desde entonces la polémica no ha dejado de crecer. La opinión pública se ha dividido entre quienes apoyaban la decisión de la actriz como un acto de amor y quienes criticaban la situación desde un punto de vista ético y legal. Sin embargo hasta ahora Alessandro Lequio, padre de Aless y expareja de Ana Obregón, había guardado silencio.

Ha sido en el plató de 'Vamos a ver' donde el colaborador de televisión ha pronunciado las palabras que han reabierto el debate: "No es hija de mi hijo Aless, es hija de Ana". Una frase contundente que desmonta la versión que la actriz ha mantenido en todo momento. Y es que, aunque Obregón ha asegurado que la niña es biológicamente hija de Aless la ley española no reconoce esa filiación.

Para tratar de calmar el revuelo, Ana Obregón ha intentado matizar las palabras de Lequio, afirmando que su intención no era negar el vínculo biológico, sino hacer referencia al ámbito legal: "Es verdad que, legalmente, mi hija no tiene ningún derecho a la herencia de Alessandro. Anita es mi hija adoptiva, aunque biológicamente es hija de Aless" explicaba la presentadora, aunque los expertos en derecho consultados por Lecturas aseguran que lo que dice Ana es imposible según la legislación vigente en España.

La abogada Marisa Bautista, con 25 años de experiencia en maternidad subrogada, ha explicado que "con el Código Civil en la mano, esta menor no puede estar registrada en España como hija de Ana Obregón". El procedimiento habitual en casos de vientre de alquiler es realizar un contrato en EE.UU., donde este método es legal, y registrar el nacimiento en el consulado español con el respaldo de un tribunal extranjero. En ese documento Ana podría aparecer como madre legal de la niña pero al traerla a España, el Registro Civil no permite homologar automáticamente ese reconocimiento.

Antes algunos menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero podían ser inscritos en España validando la sentencia extranjera pero esa posibilidad ya no existe. El Tribunal Supremo ha dejado claro en varias sentencias que la única manera legal de reconocer a una menor en esta situación sería la adopción, no la filiación.

En este caso esa opción tampoco es viable porque la legislación española, la diferencia de edad entre adoptante y adoptado no puede ser mayor de 45 años. Ana Obregón tenía 68 cuando nació la niña: "Cuando dice que es su hija adoptiva, no está diciendo la verdad en términos legales" explicaba abogada Nuria González, especializada en derechos de mujeres y menores.