La dirección de 'Supervivientes' toma la decisión definitiva: "Estáis eliminados"

La nueva edición de 'Supervivientes 2025' está dejando momentos realmente tensos en la isla: las discusiones entre los participantes han ido aumentando y aumentando, y una de las más destacadas ha sido la protagonizada por Laura Cuevas y Makoke. La relación entre ambas ha saltado por los aires después de que la primera haya acusado a la segunda de haber escondido unas chocolatinas, algo que ha generado un enfrentamiento directo entre ellas y ha echado leña al fuego del conflicto dentro de Playa Calma.

Pero este no ha sido ni mucho menos el único momento en el que la organización del programa ha tenido que intervenir. En la última prueba de recompensa la presentadora Laura Madrueño se ha visto obligada a paralizar el juego tras ver cómo los concursantes de Playa Calma no respetaban las normas: "Tenéis que respetar turnos, tirar en orden y detrás de la línea.

Me voy a tener que enfadar hoy o paro el juego", les ha advertido la periodista pero sus palabras no han sido suficientes para que los concursantes siguieran las instrucciones. Ante la situación Carlos Sobera también ha intervenido desde el plató pidiendo orden: "Haced caso a Laura, por favor. En orden, es importante cumplir las reglas".

La negativa de los participantes a seguir las reglas ha provocado que la dirección tomase una decisión drástica. Después de varios avisos que los concursantes ignoraron, Laura Madrueño ha comunicado la sanción definitiva: "Lo siento mucho, pero me comunica la organización de que estáis eliminados. Esto no puede ser, tenéis que cumplir las órdenes del juego, os puedo dar un aviso, pero lo que no puede ser es que, reiteradamente, no hagáis caso a nadie", suponiendo la descalificación inmediata de Playa Calma y la victoria automática del equipo contrario, Playa Furia, que ha podido disfrutar de la recompensa.

Como si la tensión en la isla no fuera suficiente, la jornada también ha estado marcada por incidentes físicos: y es que Makoke ha sufría una dolorosa caída durante la prueba de recompensa, lo que obligaba al equipo médico a intervenir inmediatamente: "No sabemos si va a poder continuar en el concurso. El diagnóstico no es concluyente".

Por otra parte Koldo también ha tenido que ser atendido tras sentir molestias en el hombro después de un fuerte golpe en la misma prueba. Madrueño le indicó que saliera de la zona de juegos para que el equipo médico pudiera evaluarlo. Minutos después el concursante regresaba junto a sus compañeros, aunque sin conocerse aún el alcance de su lesión.