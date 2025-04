Carlos Sobera detiene 'Supervivientes' tras lo sucedido: "Ha hecho trampas"

Más allá del fichaje de los concursantes estrella de la última temporada de 'La isla de las tentaciones' y de la participación de rostros tan conocidos como Terelu Campos, 'Supervivientes 2025' está logrando una de las ediciones más comentadas de su historia. Y no solo por las pruebas extremas o la dureza de la supervivencia, sino por la tensión entre sus participantes. Una de las broncas más intensas la han protagonizado Laura Cuevas y Makoke, que han llevado su enfrentamiento hasta un punto que ha obligado a Carlos Sobera a intervenir en plena gala.

Aunque la tensión entre ambas concursantes ya venía de lejos, todo estallaba cuando Laura Cuevas acusaba a Makoke de haber hecho trampas en el concurso. Según decía ella, su compañera se había metido "dos barritas de proteína en la funda del abrigo" y se las había comido durante un día de lluvia: algo totalmente prohibido por la organización del reality. Makoke por su parte negó las acusaciones con contundencia y refutó que "sí, claro, ahí delante de todos me la comí" en tono irónico y dejando claro que no estaba dispuesta a aceptar lo que decía Laura.

Pero la disputa no se quedaba ahí. El programa tenía preparada una dinámica llamada El Puente de la Concordia en la que las dos debían enfrentarse a sus diferencias para intentar llegar a un punto de entendimiento. Sin embargo la situación solo se calentó más y entre interrupciones, gritos y reproches, las dos concursantes se pisaban al hablar sin dejar espacio para el diálogo, lo que llevó a Carlos Sobera a frenar en seco el enfrentamiento: "Laura, por favor, si le doy el turno a Makoke, es a Makoke a quien se lo doy".

De la traición a Escassi a la ruptura total

La acusación de Laura no solo se limitaba a las supuestas trampas con la comida. Durante la discusión también saco a la luz que Makoke le había contado "cosas muy fuertes" sobre Álvaro Muñoz Escassi e insinuaba que su compañera hablaba mal de él a sus espaldas con la intención de influir en las nominaciones: "Tú me has contado cosas muy fuertes de Escassi para que yo le coja tirria y para que lo nomine", soltaba Cuevas dejando atónita a Makoke. Pero cuando Sobera se disponía a profundizar más en el tema, Laura se negaba a darle más detalles: "Son cosas tan fuertes que ni yo, que lo largo todo, las voy a contar".

El enfrentamiento fue tan tenso que el presentador tomó la decisión de cortar la discusión y pasar a otro tema de la gala: "Las dejamos ahí, presiento que van a ser grandes amigas...".

Cuando llegó el momento de tomar una decisión sobre si querían hacer las paces o mantenerse cada una en su posición, ambas lo tuvieron claro: "Yo me quedo donde estoy, no tengo ninguna gana de tener amigas como esta persona. Yo sí que me quedo donde estoy".