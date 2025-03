Manu se marca un Rafa Castaño y gana 'Pasapalabra': "Prácticamente perfecto"

En el último programa de 'Pasapalabra' se ha vivido un momento que ha recordado irremediablemente a uno de los mayores hitos en la historia del concurso. Aquel en el que Rafa Castaño, en una exhibición para la historia, se llevó el mayor bote del programa con más de dos millones de euros tras completar su rosco en una sola vuelta, sin dar opción a su rival, Orestes. Salvando las distancias, la actuación de Manu en el programa de ayer ha evocado ese mismo espíritu de dominio absoluto y tensión hasta el último segundo.

Manu protagonizó un rosco casi perfecto, en el que su seguridad y rapidez lo llevaron a estar a punto de llevarse el ansiado bote de 1.408.000 euros. Desde el inicio, el madrileño se mostró implacable, logrando completar su primera vuelta en solo cinco turnos y sumando 21 aciertos. Mientras tanto, Rosa luchaba por no quedarse atrás y consiguió remontar una desventaja inicial de 20-3 con una racha de nueve letras seguidas que la metió de lleno en la competición.

El empate a 21 aciertos elevó la tensión en el plató, donde cada segundo contaba. Manu, con más tiempo en su marcador, encontró su momento para arriesgar y sacó ventaja con dos respuestas correctas más, alcanzando los 23 aciertos. Rosa, en un último intento desesperado por igualarlo, falló su última respuesta, lo que ya sellaba su destino en la Silla Azul. Sin embargo, Roberto Leal lanzó un aviso que encendió la esperanza de todos: "Tienes que ir a la Silla Azul, a menos que Manu se lleve el bote".

Ahí estaba la oportunidad de Manu. Con el plató completamente en vilo y a solo dos letras de la victoria, el madrileño tomó la decisión de ir a por todas. Pero, cuando se enfrentó a la Y, un fallo lo dejó sin el bote millonario. A pesar de eso, se proclamó ganador del día, enviando a Rosa a la Silla Azul y consolidando su estatus como uno de los grandes concursantes de 'Pasapalabra'.

Manu, que ya acumula 219 roscos en el programa, demostró una vez más que está preparado para cualquier desafío. Y aunque ayer no logró la gesta de Rafa Castaño, su actuación ha dejado bastante claro que el bote está cada vez más cerca.