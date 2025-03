Lagrimas en 'Pasapalabra' tras la despedida de Manu: "No puedes decirme esas cosas"

Las emociones están a flor de piel en 'Pasapalabra', y no solo porque la tensión en El Rosco se haga cada vez más intensa.

En el último programa, Manu ha estado a punto de alcanzar el ansiado bote, quedándose a solo dos letras de conseguir el premio de 1.408.000 euros. Con una estrategia impecable y un ritmo arrollador, ha completado la primera vuelta en apenas cinco turnos, logrando 21 aciertos en tiempo récord.

Su rival, Rosa, no se ha quedado atrás y ha peleado hasta el final con un gran remontada. Sin embargo, la presión ha jugado en su contra en el último momento y un fallo en su última respuesta la ha llevado directamente a la Silla Azul, salvo que Manu lograra resolver las dos letras restantes y llevarse el bote. Con el plató en vilo, la decisión final del madrileño ha marcado el destino de ambos concursantes.

Pero no todo han sido nervios y competición en el programa. Esta semana también se ha vivido uno de los momentos más emotivos cuando Manu ha despedido a los invitados con su ya tradicional poema. Nerea Garmendia, Elena Rivera y los hermanos Julio y Patxi Salinas han disfrutado de este gesto tan especial, pero ha sido Nerea quien no ha podido contener las lágrimas. "Es que no puedes decirme estas cosas, que estoy a punto de parir", ha exclamado, visiblemente emocionada.

La actriz, que había confesado que le hacía muchísima ilusión acudir al programa embarazada, se ha llevado un recuerdo inolvidable de su visita.