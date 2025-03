Suspenden 'First Dates' tras lo ocurrido en directo: "Me parece un escándalo"

First Dates es uno de esos programas que, en parte, tiene tanto éxito por su carácter real. A lo largo de los años, la producción no ha dejado de repetir que lo que ocurre en el restaurante de Carlos Sobera no es un guion, sino que las citas y las historias que se viven son auténticas.

De hecho, es bien sabido que ha habido parejas que, tras la cena, han seguido adelante y formado una relación sólida: algunas se han casado, incluso han tenido hijos. Estos casos de éxito son parte esencial del atractivo del programa y, sin duda, muestran que las citas pueden dar lugar a historias con un final feliz.

Sin embargo, por muy bonitas que sean esas historias, no hay que olvidar que First Dates también es el escenario de muchos fracasos, y son esos momentos incómodos y tensos los que alimentan muchas veces la expectación del público. Y es que, en muchos casos, no todo es perfecto entre los comensales, y en ocasiones las cenas se ven suspendidas en pleno directo debido a situaciones que nadie podía preveer.

Entre los casos más recientes encontramos el de Vicente (apodado "el doble de franco") y Consuelo, que disolvieron cualquier esperanza de continuar su romance ante el rechazo de la soltera ante la evidente presencia de la expareja de él: "Creo que echas de menos a tu exmujer, eso me echa mucho para atrás", le explicaba antes de despachar la cita con un "no" rotundo".

Un claro ejemplo de esto ocurrió recientemente con la cita de Esther y Pedro. Tras una conversación tranquila, Esther, que se describía como una persona amante de la fiesta y la música electrónica, sorprendía a Pedro: que es muy disciplinado y aseguraba que llevaba una vida bastante alejada de la vida nocturna. "No bebo alcohol y no soy nada fiestero", le confesaba Pedro, lo que dejaba a Esther un tanto sorprendida.

Sin embargo la verdadera ruptura venía cuando Pedro le preguntaba si fumaba: "Para mí son cosas incompatibles", explicaba sin rodeos. Aunque a él le gustó físicamente Esther, el rechazo ante el tabaco fue un factor determinante para dar por terminada la cita. Un ejemplo claro de cómo en First Dates lo que empieza como una cita aparentemente prometedora, puede torcerse en cualquier momento.

En otro caso más graves y más el programa se veía suspendido cuando una soltera, Maribel, decidía abandonar la velada en pleno directo después de sentirse profundamente incómoda con las preguntas inapropiadas de su cita, Ramón. Durante la cena Ramón comenzó a contar anécdotas de sus antiguos romances, e incluso mencionó que un amigo suyo había dejado a una mujer embarazada a los 74 años. La frase fue recibida por Maribel como un "escándalo". Ante la incomodidad generada por las palabras de Ramón y su actitud, Maribel no dudaba en levantarse y marcharse dejando claro que no quería continuar con la cita.