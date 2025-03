Primeras palabras de Roberto Leal sobre el error ocurrido en directo: "Lo pasé francamente"

Roberto Leal se ha consolidado como uno de los activos más importantes de Antena 3. La cadena ha confiado en él para ponerse al frente de algunos de sus programas más exitosos, como 'El Desafío' y 'Pasapalabra', donde ha demostrado su talento y versatilidad como presentador.

Sin embargo su gran salto a la primera línea de la televisión nacional llegó con la decimoctava edición de 'Operación Triunfo'. Un programa que marcó un antes y un después en su carrera, pero también en la historia de la televisión en España. De aquella edición salieron figuras tan icónicas como Aitana o Amaia, y su impacto aún resuena hoy en día.

Una prueba de ello es que, años después, siguen saliendo a la luz anécdotas y momentos inéditos vividos en aquel plató. En una reciente entrevista con el pódcast de Ac2ality, Roberto Leal ha recordado uno de los episodios más complicados que le tocó enfrentar en directo: "Uno de los momentos más divertidos ahora, pero que en su día lo pasé francamente mal".

El presentador relataba cómo, en plena final de 'Operación Triunfo', ocurrió un fallo técnico que dejó sin sonido a todo el plató. "Imagínate la final, la emoción… y de pronto me dicen por el pinganillo: 'No se nos escucha'. Las 800 personas que había en el plató no podían oír nada".

La situación fue crítica ya que el problema afectaba a los monitores de retorno, impidiendo que los concursantes escucharan las indicaciones, que se emitieran vídeos o incluso que se cantara en directo: "No podíamos tirar vídeos, no podíamos cantar, no podíamos hacer nada más que hablar", recordaba el presentador con desesperación, quien optó por contar lo que estaba ocurriendo en lugar de quedarse callado: "Digo, mira, ha pasado una cosita. No hay sonido en plató".

El clímax del problema llegó cuando, justo en el momento en el que Amaia ya había sido proclamada ganadora y los concursantes iban a cantar el himno de la edición, 'Camina', el fallo persistía. "Me dicen: 'No van a poder cantar, no se escuchan los micros'".

Para salvar la situación, Bisbal, que estaba como invitado especial, tuvo que salir a cantar a capela: "Menos mal que era Bisbal, que podía cantar a capela o haciendo apnea", bromeaba Leal. Finalmente cuando ya se estaban despidiendo, el sonido volvió de repente: "En los últimos tres, cuatro minutos del programa se escuchó de fondo el típico 'checo' para decir: 'Esto es Operación Triunfo, amigo'".