Incredulidad en Pasapalabra ante el adiós de Manu: "Los invitados tienen una congoja..."

La expectación en Pasapalabra es máxima con un bote que está a punto de superar los 1,4 millones de euros y unos concursantes, Manu y Rosa, que todas las tardes dan claras muestras de poder llevárselo en cualquier momento pero que también viven en la cuerda floja y pueden ser eliminados en un abrir y cerrar de ojos, tal y como se vio en el último programa, cuando la situación de peligro real que vivió uno de los concursantes llevó al presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, a subrayar la situación de "congoja" que se vivía en plató.

Es cierto que tanto Manu como Rosa gozan de una preparación extraordinaria y que ambos ya han rozado el bote de Pasapalabra con los dedos al haberse quedado a muy poca distancia del gran premio del concurso. Sin embargo, el recorrido que tienen ante sí es una carrera de obstáculos en la que no tiene por qué ganar el más rápido, sino el que más resista, ya que también han de superar exigentes pruebas en las que cualquier resbalón puede enviarlos directos a casa y dar al traste con su participación en el programa.

Peligro en Pasapalabra

No hay compasión en este aspecto y ya son varios los concursantes que, tras aguantar decenas de ediciones de Pasapalabra, de repente tienen un mal día y sucumben ante otro aspirante que los destrona y los deja fuera del concurso. Le ocurrió a Nacho Mangut y a Jaime Conde, por poner ejemplos relativamente recientes, aunque son muchos los que han sido víctimas de la temida silla azul.

A ella está condenado el concursante que ha perdido el rosco de Pasapalabra en el programa anterior. Para salvarse, debe enfrentarse a un nuevo aspirante y no cometer más de un error, puesto que el que tenga dos fallos, queda automáticamente eliminado; el otro se adjudica la silla del equipo azul y pasa a disputar el rosco de Pasapalabra y todas las pruebas previas encaminadas a conseguir tiempo extra.

En el último programa de Pasapalabra, Manu fue quien tuvo que afrontar la silla azul. Es una situación tensa, como los millones de telespectadores que cada día ven el concurso pueden apreciar a simple vista. Cristina, la azafata del programa, así lo recalcó al presentar al madrileño antes de dar paso a su nuevo e inmediato contrincante. "Tengo aquí a Manu, que cuando está en la silla azul no me quiere mirar mucho...", señaló.

El concursante confirmó sus palabras con una sonrisa nerviosa y ratificó las impresiones de Cristina y del presentador, Roberto Leal: "Sí, en el último programa no había más... ", en referencia a que no consiguió superar a Rosa en el rosco de Pasapalabra y, ahora, tenía que enfrentarse a la silla azul y a la posibilidad de quedar eliminado si no estaba a la altura.

Roberto Leal, instantes antes, ya había mencionado la situación en la que se encontraba Manu al asegurar que los dos invitados que debían acompañar al concursante del equipo azul, Elena Rivera y Julio Salinas, estaban "serios" y muy callados, esperando para ver quién ocupaba finalmente la silla. "Hoy hay silla azul y hay que ver quién va a estar con Elena y Julio -aclaró el presentador-. Están los dos muy serios y llevan un rato sin ni siquiera mirarse porque tienen ahí los una congoja... como diciendo: ¿quién me acompañará?"

Duelo en la silla azul de Pasapalabra

Tras sus palabras y las de la azafata, ésta dio paso al nuevo aspirante al que debía enfrentarse Manu para defender su trayectoria en Pasapalabra y continuar en el programa. Se trataba de Isaac, un estudiante del máster en Abogacía recién llegado de Girona y que, según explicó, estaba en el concurso debido a su abuela Conchita, quien era una fiel seguidora del concurso y quien le había animado a presentarse. "Mi abuela tiene la culpa de que yo esté aquí", aseguró, al tiempo que saludó "a toda la familia, pero especialmente a ella".

Luego, tanto Isaac como Manu, procedieron a concentrarse para hacer frente a la prueba. Isaac tuvo que lidiar con los nervios de su primera vez, tal y como él mismo reconoció, mientras que Manu no levantaba la vista del suelo para permanecer así centrado en las posibles respuestas.

Al cabo de unas pocas definiciones, Isaac falló y se anotó el primer error de la tarde. Todavía tenía margen aunque no podía aguantar ni un fallo más; en caso de cometerlo, quedaría automáticamente eliminado. Y así fue apenas unos minutos después, cuando el segundo error lo envió a casa y permitió que Manu, veterano ya en Pasapalabra con más de 215 programas a sus espaldas, volviese al programa para ocupar esta vez la silla azul y proseguir, una tarde más, con su duelo con Rosa por el millonario bote de Pasapalabra.