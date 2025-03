Barbara Rey confirma su participación en 'First Dates' junto a Carlos Sobera: "Para buscar novio"

Después de los turbulentos meses que vivió tras la difusión de una foto de ella junto al Rey Emérito, en una actitud íntima que su hijo Ángel Cristo Jr. hizo pública, Bárbara Rey ha intentado recuperar su vida en la televisión.

La imagen, que confirmaba una relación que ya se conocía en el mundo del corazón pero que nunca se había abordado con total claridad, desataba una polémica sin precedentes que expuso su vida personal de una manera que nunca había ocurrido antes.

Sin embargo la exvedette parece haber dejado atrás la tormenta mediática y ha dado un paso hacia su reaparición en la pequeña pantalla.

Su última incursión ha tenido lugar en el plató de 'Supervivientes', el reality de Mediaset, donde Bárbara Rey ha sido recibida con los brazos abiertos por Carlos Sobera.

La exestrella, conocida por su carisma y su humor, aparecía como colaboradora para comentar los últimos acontecimientos del programa. Fue en este escenario donde, entre risas y bromas, Bárbara adelantaba un nuevo proyecto: su posible participación en 'First Dates', otro de los programas exitosos que presenta Sobera y que se emiten por las tardes en Cuatro, cadena del grupo Mediaset.

Durante su intervención el presentador la saludaba con afecto y recordaba cuánto tiempo había pasado desde su última aparición en un plató de televisión. Fue en ese momento cuando Bárbara, siempre al tanto de su humor ácido, bromeaba diciendo: “Debe ser que no me queréis”.

A lo que Sobera respondía que todos la querían mucho. Pero la conversación daba un giro inesperado cuando Bárbara, aprovechando que Sobera también es el encargado de conducir 'First Dates', lanzaba una propuesta divertida: "Estaba pensando en llamarte para ir a First Dates y que me buscaras un novio, pero digo ya que no me llevan...llamaré yo para ir".

Sobera, sorprendido y sin perder la compostura, le respondía que no creía que a Bárbara le faltaran novios, haciendo referencia tanto a su historial amoroso como a los rumores que siempre la han rodeado. Pero ella sin perder la oportunidad de seguir jugando con el tema, comentaba: “Bueno, eso es lo que dicen”.