Detienen 'First Dates' tras el desplante de una señora de Murcia a su cita: "Me gustaría uno que esté..."

Una de las razones por las que 'First Dates' sigue siendo tan fascinante para los telespectadores es cómo reacciona la gente de carne y hueso ante situaciones incómodas o conflictivas, todo ello bajo la atenta mirada de las cámaras de televisión.

Las reacciones de los pretendientes se convierten rápidamente en virales, especialmente en redes sociales, donde las reacciones más impredecibles y sorprendentes se comparten una y otra vez.

Sin embargo la cita de Carmen y Pedro, dos solteros de Murcia, ha tenido un impacto que ha dejado a todos en shock. Tanto es así que el programa de Cuatro estuvo a punto de ser detenido debido a la tensión vivida entre los dos participantes.

Pedro, un hombre de 71 años de Cehegín, de Murcia, llegaba a First Dates con una actitud muy abierta. Aunque había trabajado de todo (desde camarero hasta fotógrafo de chimpancés), según contaba, expresaba su deseo de encontrar una mujer cariñosa, alegre y que "mire por él". pero desde luego que lo que ocurrió esa noche con su citano fue lo que Pedro esperaba.

Carmen, que también era murciana y de 72 años, llegaba con la esperanza de encontrar un hombre con un "físico espectacular", algo que, desde el primer instante, Pedro no podía ofrecerle según su punto de vista.

Desde el momento en que Carmen entraba al restaurante, su rostro reflejaba una clara desilusión. La sorpresa fue tan grande que Carlos Sobera, el presentador del programa, le preguntó si le había sucedido algo, ya que su expresión era muy seria. La respuesta de Carmen fue directa: "Me he desilusionado. Cuando lo he visto, me han dado taquicardias".

A lo largo de la cena, Carmen no disimulaba su desagrado. De hecho durante la conversación, llegó a decir: "Me he quedado muda. Yo esperaba un hombre más grandote". Su actitud parecía cada vez más fría y distante y no pasaba desapercibido para Pedro: "Si no te gusto, no hay ningún problema", le dijo Pedro, tratando de aligerar la tensión, pero Carmen no mostraba ningún interés en seguir la charla y llegó a confesar que “hablaba y me iba a otro mundo”.

La situación fue empeorando a medida que pasaba el tiempo y es que Carmen, visiblemente incómoda, no dejó de poner excusas, como que algo que había comido le estaba afectando y causándole malestar: "Si no me gusta, ¿qué hago? Me podían haber llamado otro día, con un hombre que estuviera mejor", se quejó Carmen, dejando claro que no tenía intención de seguir con la cita. Mientras tanto Pedro intentaba mantener el ánimo, pero la falta de conexión era evidente.

Al final después de una cena llena de tensión y sin ningún tipo de química, ambos llegaron al momento de la decisión final. Carmen no dudó en afirmar que "no hemos congeniado ninguno de los dos, no ha habido química", mientras que Pedro también expresó su descontento por la falta de esfuerzo de su cita: "No has puesto nada de tu parte" aunque zanjaba qe "Si no te gusto, no pasa nada".