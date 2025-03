Arkano se sincera sobre su lucha contra las adicciones tras su paso por 'Supervivientes': “Una noche dije ‘no puedo más’”

Este domingo, 'Fiesta' ha sido testigo de una de las entrevistas más complicadas de su temporada. Arkano, exconcursante de 'Supervivientes 2024', ha visitado el plató para hablar sin filtros sobre la adicción que ha marcado su vida durante años y su reciente decisión de cambiar de rumbo. “Llevo muchos años en ello, luchando con esto. Ha llegado un momento en el que he dicho basta”, ha confesado el invitado.

El rapero lleva 17 días limpio, un camino que comenzó, según él, sin esperarlo: “Una noche acabé llorando hablando con mi chica, diciéndole ‘no puedo más’. Esa noche me acosté sin saber que iba a tomar esta decisión de una manera tan férrea”. Aunque reconoce que no es un proceso fácil, está convencido de haber hecho lo correcto: “Aunque lleguen esos malos momentos, me siento en coherencia con lo que yo soy”.

Durante la conversación con Emma García, Arkano ha señalado varios factores que han influido en su adicción: “El no tener horarios fijos, tener muchos días libres y contar con capacidad económica para ello... Todo suma”. También ha admitido que su paso por 'Supervivientes' fue un punto de inflexión: “Salí reforzado y concienciado. Me di cuenta de que puedo hacerlo sin alcohol y sin comida”.

La presentadora se interesó por su mayor apoyo en este momento, a lo que Arkano respondió sin dudar que “mi mayor apoyo está siendo mi pareja. Obviamente, estoy yendo a terapia”. Además, ha destacado el valor de compartir su historia públicamente: “El haberlo hecho público es una locura. Me está sirviendo a mí y de rebote está ayudando a otras personas”.