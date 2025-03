Elena Rivera: "Se me ha planteado varias veces ser concursante de 'Tu cara me suena', pero no he podido"

Elena Rivera es la protagonista de 'Perdiendo el juicio', que llega a atresplayer el próximo domingo 23 de marzo, y con motivo del estreno de esta nueva serie, Yotele ha tenido la oportunidad de charlar con la actriz, no solo sobre este proyecto, sino también sobre su hipotético fichaje por 'Tu cara me suena' o una serie musical.

¿Cómo describirías a Amanda en pocas palabras? ¿Qué la hace diferente de otros personajes que has hecho?

Es muy competitiva, que tiene las cosas muy claras, que creía que tenía su vida muy estructurada y con todo muy controlado y que luego en la vida nada se puede controlar. Y creo que eso es lo bonito del personaje, que aprende a tener el éxito en la vida en otras cosas que no solo sea el trabajo. Que lo humano al final puede a lo profesional, porque es verdad que el mundo de la abogacía y ella en concreto, que estamos ante una abogada que era un tiburón, que ella fundó su propia firma con su marido, ganaba todos los casos, destrozaba todos los bufetes, luego se encuentra con la otra cara de la moneda donde la vida te hace clic, la ansiedad se te lleva por delante y necesitas reinventarse. Y es una lección también para ella de vida. La verdad que ha sido guay trabajar eso.

Al final Amanda es cierto que es una mujer brillante, pero que tiene muchos conflictos internos. ¿Cómo ha sido interpretar esa mezcla entre fortaleza, pero vulnerabilidad al mismo tiempo?

Bueno, un reto. A mí es lo que más me llamó la atención de este proyecto. Eso es lo que me enganchó. Dije “aquí hay mucho donde rascar, muchas aristas, mucho que como actriz disfrutas”. Es complicado y supone mucho trabajo también, pero luego se disfruta mucho porque no te quedas solo en una capa o te va a salir el cliché de una abogada que es maravillosa y gana todos los casos y ya está, sino que hay una persona debajo y con sus problemas y con mucho prejuicio también, porque de primeras ella según que gente no le ponía ni nombre y cuando se encuentra en el infierno, por decirlo de alguna forma, ve que esa gente es la única que le está teniendo la mano para ayudarla. Todo eso también es un proceso que tiene que vivir, que es duro, pero que se da cuenta que la vida son otras cosas. Ha sido bonito hacer este proceso.

En la serie se aborda el TOC de Amanda. ¿Cómo has preparado todo este proceso para ver cómo funciona el trastorno?

Me he informado mucho de leer muchas cosas, algún tipo de documental que he encontrado también que se aborda desde el punto de vista de la gente que sufre esto, que te cuenta o te dice cómo es realmente, que no solo se quede en que parezca una manía, sino que lo sufren de verdad. Y luego lo que ya me supo enfocar bien, cuánta importancia había que darle o no, es hablar en las reuniones con los guionistas y con los directores, porque el miedo era que pareciese que la serie trata de esto, cuando no es así. Es el desencadenante y el punto de partida de ella y de ahí se entienden muchas cosas de lo que le ocurre, pero luego la serie es otra cosa. Al final la serie son diferentes casos. Hay casos también luego y tramas que duran toda la temporada, con su hermana, con todo el bufete nuevo que la acoge, de muchos personajes, de algo muy humano y que, por debajo, que no se olvide, tiene ella esto. Pero la serie no es tratar el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Eso también me hizo enfocarme bien y calibrar hasta qué punto introducirme al 100% en esto o saber que había que darle el espacio justo. Ahí ha sido trabajo en equipo.

Hemos visto muchas series judiciales, sobre todo en Estados Unidos, pero ¿qué tiene diferente esta serie respecto a otras que ya hemos podido ver de abogados o de juicios?

Yo creo que sobre todo es todo este tema... Es verdad que a lo mejor las americanas también tienen esto superhumano, pero aquí creo que lo que haces es que empatizas mucho. Son muy peculiares, pero empatizas porque ves al que es el perdedor, al que parece que es muy exitoso, pero luego no lo es. Hemos intentado trabajar mucho el tema humano de que todos los personajes tienen sus sombras y sus luces. Algunas veces cuando vemos las series americanas, donde muchas veces se quedan en algo del abogado, el éxito, todo es guau, guau, guau, porque también sus formas de abordar los juicios, allí son de otra forma, más montando el show. Aquí lo hemos llevado a como se hace aquí, pero rascando mucho de las relaciones humanas y personales entre unos y otros, y eso yo creo que es lo que más va a empatizar con el público.

De los dos compañeros con los que trabajas en esta serie, Miquel ganó ‘Tu cara me suena’ y Manu está ahora mismo concursando. A ti te hemos visto de invitada, y además, Antena 3 por sus 35 años rescató una imagen tuya en ‘Menudas Estrellas’. No sé si te gustaría fichar en una próxima edición de ‘Tu cara me suena’ y hacer una temporada completa, ¿o es algo que no ves?

La opción ha estado bastantes veces sobre la mesa, y como además a mí la música me fascina, siempre he sentido que me encantaría, pero por suerte, por trabajo, al final nunca he podido. Aparte es que es muy difícil compaginarlo porque las grabaciones son en Barcelona, entonces prácticamente te abarca entre que llegas, el ensayo, otro día de grabación, vuelves, estás prácticamente casi los por lo menos tres o cuatro días de semana allí, y claro, siempre he tenido otras cosas aquí en Madrid, o los rodajes fuera, o teatro, entonces siempre ha sido imposible. Yo siempre digo bienvenido sea lo de que me llamen de invitada, así me quito yo mi espina de la música, que me encanta.

Te hemos visto cantar, además de en ‘Tu cara me suena’, alguna vez en ‘Cuéntame’. ¿Te apetecería hacer una serie musical?

Sí. Es que fíjate, abarca todo lo que me gusta a mí, que es cantar, interpretar. Es algo que además creo que, igual que has dicho lo de abogados y procedimentales, no hay mucho aquí en este país, las series musicales tampoco hay tantas, entonces creo que bueno, si se hace bien y es bonito, y se trabaja, porque creo que parece que no, pero tiene mucho trabajo detrás también, el hecho de que haya una buena apuesta musical… Imagino que tiene mucho más trabajo que solamente interpretar a un personaje, pero a la vez creo que puede ser algo muy bonito, sí, ¿por qué no?