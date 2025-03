'¡De viernes!' rompe el silencio de este personaje tras la polémica generada en los últimos días

Después de la tensa entrevista de Ivonne Reyes en '¡De viernes!', en la que abordó su complicada situación económica y esquivó las preguntas sobre Pepe Navarro, ahora es el turno del presentador. Este viernes, 21 de marzo, Navarro se sentará en el plató del programa para dar su versión de los hechos y zanjar la controversia.

En un avance de la entrevista, el comunicador ha sido tajante al hablar sobre el hijo de Ivonne Reyes: “Alejandro Reyes no es hijo mío, es hijo de Ivonne Reyes, no de Pepe Navarro”. Con esta declaración, el periodista vuelve a reabrir una batalla mediática que ha marcado la vida de ambos durante años.

La presencia de Navarro en el prime time de Telecinco llega una semana después después de que Reyes protagonizara una de las entrevistas más incómodas del programa. En ella, la venezolana insistió en que no había firmado para hablar de su ex y amenazó con abandonar el plató si se insistía en el tema. Beatriz Archidona aclaró en directo que el programa no había incumplido ninguna cláusula.

Mientras el formato de Santi Acosta y Archidona sigue apostando por el conflicto en sus entrevistas, los datos de audiencia reflejan cierta inestabilidad. La pasada semana, '¡De viernes!' perdió un punto de cuota respecto a su récord anterior, marcando un 11,2% y 865.000 espectadores. Ahora, con la presencia de Pepe Navarro, el programa busca recuperar fuerza y generar un nuevo impacto televisivo.