Acoso, sexismo e intentos de agresión: seis profesionales de la televisión hablan de la evolución de la mujer en la pequeña pantalla

En los últimos 25 años, la sociedad ha evolucionado mucho, y también la televisión y el papel de la mujer en ella. Hace poco, la docuserie de Max '¿Yo fui mujer florero?' ponía en evidencia el machismo imperante en el medio en los años 90, cuando algunos "directivos bajaban al plató a cazar", y unos días atrás Ana Morgade también revelaba un desagradable episodio machista que vivió en el inicio de su carrera. Un #MeToo con declaraciones que se asemejan a algunas que se escuchan en 'Mujeres en televisión: 25 años de cambio', programa especial que estrena el canal Cosmo este viernes 21 de marzo a las 22.00 horas, en el que diferentes profesionales del sector explican cómo se han trasladado los avances en igualdad a la pantalla, pero también denuncian las discriminaciones o incluso el acoso que sufrieron muchas pioneras.

"Creo que hemos demostrado que una mujer no tiene fecha de caducidad si un directivo de televisión no lo quiere. La sociedad no tiene problema con cómo seamos. Muchas veces el prejuicio está dentro de la televisión", explica la periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de La 1', en el programa.

"Faltan mujeres directivas"

"Si nos fijamos en las redacciones de las grandes televisiones nacionales, ahora mismo no hay ninguna mujer dirigiendo informativos. Hay muchos techos todavía que romper. Faltan muchas mujeres directivas en los medios de comunicación, siguen faltando mujeres en los consejos de administración", cuenta Helena Resano, al frente de los informativos de La Sexta.

"Yo era una presentadora en un horario golfo con una minifalda muy corta. En ese momento yo encantada de ser cosificada porque con 20 años no tenía mucho que decir. Te aseguro que ahora con 45 años tengo mucho más que decir y siento que soy mucho más invisible", señala Tania Llasera.

"La televisión ahora muestra mujeres que pueden ser imperfectas. Pero para salir en pantalla te construyen, entonces, tú también, inconscientemente, vas viendo cómo eres en un nivel de belleza top. Cuando me desmaquillaba no me reconocía el Face ID del móvil", apunta la cómica Valeria Ros.

"En mi primera etapa recuerdo situaciones en las que sufrí acoso y en algún momento violencia o intento de agresión. Me parece increíble que eso pudiese ocurrir con esa naturalidad y que yo asumiese que era un riesgo del oficio", confiesa la periodista María Rey en 'Mujeres en Televisión: 25 años de cambio'.

Comentarios sexistas y acoso sexual

"Comentarios sexistas y acoso sexual lo sufrí muchísimo en mis comienzos durante más de una década", añade la meteoróloga Minerva Piquero.

Todas ellas advierten, además, de lo mucho que queda por hacer para alcanzar una igualdad real, empezando por el techo de cristal, el edadismo y la desmesurada presión estética que todavía hoy enfrentan las mujeres.

Porque las presentadoras y periodistas se enfrentan a una doble exigencia en su ejercicio profesional: además de tener que demostrar de manera constante su competencia y su valía, están sujetas a unos cánones de belleza mucho más exigentes. A diferencia de sus colegas masculinos, ellas suelen desaparecer de la pequeña pantalla a medida que cumplen años.