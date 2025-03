Detienen 'El Hormiguero' tras el infarto: "Veo un poco menos del ojo derecho"

Uno de los principales "infartos" que ha sufrido 'El Hormiguero' en los últimos meses no ha sido de salud, sino de competencia. La irrupción de 'La Revuelta' con David Broncano había puesto en jaque la hegemonía de Pablo Motos en la franja del access prime time, dejando al programa de Antena 3 al borde de la pérdida de audiencia. Sin embargo, tras varios meses de incertidumbre, 'El Hormiguero' ha logrado estabilizar su posición, gracias a una fórmula que, como siempre, incluye los mejores invitados y momentos de revelación.

El programa de Motos ha ido recuperando su margen, especialmente con su estrategia de entrevistas a personajes de renombre, y ha conseguido superar el traspié con una apuesta por la actualidad, la emoción y, sobre todo, la sorpresa. Un claro ejemplo de ello se vio en la reciente entrevista con José Luis Rodríguez "El Puma": el cantante venezolano, quien acudió al plató para promocionar su gira, protagonizó uno de los momentos más impactantes que el programa ha tenido en los últimos tiempos.

El Hormiguero contiene la respiración tras la confesión de 'El Puma'

En una conversación donde el artista repasó su extensa carrera y su visión de la vida, la charla dio un giro inesperado cuando El Puma confesaba a Pablo Motos una preocupante noticia: "Ahora recién me dio un infarto", dijo, dejando al presentador y a los espectadores completamente sobrecogidos.

Este tipo de momentos son los que han cimentado la fama de 'El Hormiguero' como un espacio en el que no solo se hablan de proyectos y anécdotas, sino que también se descubren lados más humanos de los invitados, esos que suelen permanecer en la sombra. Y cuando eso sucede el tiempo parece detenerse: el equipo del programa y la audiencia, desde sus casas, se paralizan mientras los entrevistados revelan aspectos de su vida que no se esperaban, a menudo más íntimos y en muchos casos dolorosos.

En el caso de El Puma, la historia del infarto fue reveladora. El cantante relataba cómo había comenzado a notar los primeros síntomas en su ojo derecho, lo que lo llevó a hacerse una serie de exámenes médicos: "El colesterol estaba por encima de todo, los triglicéridos...", explicaba. El Puma contaba que su pasión por el queso había jugado un papel importante en su mala salud, hasta que, tras el infarto, se vio obligado a modificar drásticamente su dieta: "Eliminé los quesos, el azúcar, el arroz... me fui a proteínas por dos semanas. Cero queso" algo que según contaba le permitió llegar a reducir drásticamente sus triglicéridos de 175 a 35.

Es este tipo de confesiones las que generan un impacto directo en la audiencia. Un suspiro colectivo recorre la pantalla y, por un momento, todos los que están mirando se sienten parte de la intimidad de ese relato. Cuando El Puma, de 82 años, compartía la consecuencia de su infarto, diciendo que ahora "veo un poco menos del ojo derecho", la atmósfera en el plató se tornó seria, y el público, como si estuviera conteniendo el aliento, precibía que algo muy profundo estaba ocurriendo.