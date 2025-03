Una soltera de Murcia rechaza a su cita tras escuchar qué hace con la Biblia: "No tienes edad..."

Uno de los grandes atractivos de 'First Dates' está ni más ni menos que en el minucioso proceso de selección que se realiza desde el programa para emparejar a solteros con personalidades y gustos afines. Aunque en este 'date show' no existe un guion estructurado, sino que la conversación fluye de forma espontánea durante la cena, el éxito o fracaso de cada encuentro depende en gran medida de la compatibilidad previa establecida por los responsables del casting: una decisión que no es una tarea sencilla, ya que deben tener en cuenta múltiples factores antes de sentar a dos desconocidos en una mesa con la esperanza de que surja la chispa del amor.

Si bien no todas las citas terminan en flechazo, el programa ha demostrado a lo largo de los años que su método tiene un porcentaje de éxito bastante prometedor. De hecho, son muchas las parejas que han logrado consolidar su relación después de conocerse en el famoso restaurante de Cuatro. Factores como la edad, las aficiones, la manera de entender la vida o incluso el tipo de humor juegan un papel clave en la selección de los participantes, y en la vida real ocurre exactamente lo mismo: hay ciertos rasgos de personalidad que determinan si dos personas tienen posibilidades de encajar o si, por el contrario, terminarán tan distantes como el primer día. La química, en definitiva, no se puede forzar, y por más que dos personas parezcan compatibles sobre el papel, solo la interacción real puede confirmar si hay una auténtica conexión.

Rechaza a su cita de 'First Dates' tras conocer sus creencias religiosas

Un claro ejemplo de esto ocurrió en una de las recientes ediciones de 'First Dates', donde dos personas que en principio podrían haber congeniado terminaron protagonizando una cita marcada por la incomprensión y el choque de creencias. La situación, que en un inicio parecía prometedora, drerivaba en un desenlace que dejaba en evidencia lo difícil que puede ser encontrar a alguien verdaderamente compatible.

Miguel Ángel, un patrón de barcos de 54 años originario de Denia, llegó al restaurante con una actitud romántica y soñadora y para sorprender a su cita, hasta le preparó un detalle especial: un barco en miniatura acompañado de un poema, gesto que dejaba ver su lado más sensible.

Al otro lado de la mesa se encontraba Xelo: una empresaria murciana de 51 años que se definía como una mujer fuerte y con carácter. En un primer momento ambos descubrieron que compartían el amor por el mar, lo que parecía una buena señal para el desarrollo de la velada. La conversación fluyó con naturalidad en los primeros minutos, con anécdotas sobre viajes y experiencias en el agua que les sacaron alguna que otra sonrisa.

Sin embargo, la charla dio un giro inesperado cuando Miguel Ángel sacó a relucir un tema que, en ocasiones, puede resultar conflictivo: la religión. "¿Crees en Dios?". Xelo, escéptica respecto a la fe, no dudaba al expresar su punto de vista y afirmaba que, para ella, las divinidades podían representar fenómenos naturales como la luna o las estrellas, pero que no entendía cómo la gente seguía siendo creyente después de todo lo que se ha conocido sobre la Iglesia. Miguel Ángel, lejos de sentirse incómodo con la respuesta, aprovechaba para compartirle su propia experiencia espiritual.

Tras las palabras de Miguel Ángel insistió donde aseguraba que "Voy a la iglesia y lloro" y que al leer la Biblia experimentaba una sensación mística que, en ocasiones, había tenido pensamientos que luego se materializaban en la realidad Xelo, quien no pudo evitar reaccionar con incredulidad, se quedaba totalmente desconcertada: "¿Qué me estás contando? No tienes edad para estar pensando en esas cosas". Su expresión ponía en evidencia que la confesión no era lo que esperaba escuchar y, aunque intentaba mantener la compostura, su lenguaje corporal dejaba claro que su interés en la cita se había desplomado por completo.

A partir de ese momento, la cita se convirtió en un desencuentro continuo. Aunque intentaron encontrar otros puntos en común, la incomodidad fue en aumento. Miguel Ángel, que había comenzado la velada con ilusión, notó el cambio de actitud de su cita y trató de retomar el buen ambiente inicial, pero sin éxito. Incluso cuando tuvieron la oportunidad de bailar en el reservado del programa, Xelo terminó asegurando que su cita "no tenía ritmo" y que, en general, no sentía ninguna conexión con él. La química que en un principio parecía posible se había esfumado por completo.

Finalmente, llegó el momento de la decisión final. Cuando Carlos Sobera les preguntó si se verían de nuevo, la respuesta fue clara por parte de ambos. Miguel Ángel, aunque decepcionado, admitió que no había surgido la conexión esperada, mientras que Xelo fue todavía más tajante al afirmar que no tenía ningún interés en seguir conociéndole.