Grison, de 'La Revuelta', detenido por la Guardia Civil: "En la guantera"

Aunque muchas personas consideran que los personajes públicos deberían ser un ejemplo de buen comportamiento y valores para la población, hay quienes cuestionan esta vara de medir. Los estándares que hacen a alguien ejemplar dependen de los axiomas de cada persona. Sin embargo, existen ciertos estándares sociales comunes, afortunadamente reflejados en las leyes y normativas que regulan aspectos tan importantes como las normas de circulación.

Así aunque a nadie le haga gracia ser detenido por la Guardia Civil y sancionado por una infracción, la mayoría de la población adulta puede entender que se trata de un mal necesario para el bienestar común y el funcionamiento de la sociedad.

En este sentido, Grison (el conocido colaborador del programa 'La Revuelta') ha vivido una anécdota que ilustra esta realidad. Recientemente, ha sido detenido en Almansa por agentes de la Guardia Civil durante un control rutinario y al comprobar su documentación, los agentes le informaron que circulaba sin seguro desde diciembre, una situación que al parecer él desconocía por completo.

El humorista contdado su experiencia en el programa y ha confirmado que recurrirá a los tribunales para disputar la sanción ya que, según su versión, sería la aseguradora quien tendría la responsabilidad de no haberle avisado de que seguro había vencido.

A pesar de la seriedad de la infracción, Grison no perdía la oportunidad de añadir un toque de humor a la situación. Haciendo alusión a un comentario recurrente en su programa, bromaba sobre lo que podría haber encontrado la Guardia Civil en su guantera: "Muchas gracias por no mirar en la guantera, porque si no, habrían sido 1.500 euros más".

Este tipo de comentarios ha suscitado cierta polémica en el pasado, especialmente en relación con las referencias a las drogas, un tema que ha generado críticas tanto en redes sociales como en la dirección del programa.

A pesar de recibir algún toque de atención por sus chascarrillos, Grison continúa haciendo guiños a estos temas.