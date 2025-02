Ya es oficial: Rosa confirma su aventura con Manu en 'Pasapalabra'

Siempre que un nuevo concursante entra en Pasapalabra, la audiencia se vuelca en conocer quién es, de dónde viene y hacia dónde va. No es solo una cuestión de curiosidad: muchos participantes terminan formando parte del día a día de las familias que siguen el programa desde casa. Se convierten en figuras cercanas, casi como un miembro más, y eso, inevitablemente, crea afinidades. Surgen equipos, se establecen preferencias y cada acierto o fallo es vivido con intensidad desde el sofá.

Para satisfacer ese interés, Pasapalabra y Antena 3 organizan entrevistas donde los concursantes pueden compartir más sobre su vida y su experiencia en el programa. En la más reciente Rosa Rodríguez ha abierto su corazón, hablando sobre cómo ha cambiado su vida desde que entró al concurso, su admiración por Sofía Álvarez de Eulate y, por supuesto, su relación con Manu, su compañero y rival en El Rosco.

"Es un encanto", ha dicho sobre Manu, con quien mantiene un duelo apasionante día tras día. De hecho, ha contado que desde el primer momento, él se mostró cercano y le ayudó a adaptarse al ritmo del programa. "Me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él". No es solo una cuestión de compañerismo, sino también de rivalidad sana, como ella misma reconoce. "Sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura pero de una buena manera".

Rosa también ha explicado que su paso por Pasapalabra ha supuesto un cambio importante en su vida. Ha dejado temporalmente su trabajo como profesora de español e inglés para centrarse al máximo en su preparación. "Es una oportunidad que tienes en la vida, entonces quiero sentir que he dado el máximo", ha explicado en la entrevista. De hecho, su método de estudio es intenso y constante: "Desde que me levanto, todo el día mentalmente estás ahí intentando absorber".

Pero si hay una figura que ha marcado su trayectoria, esa es Sofía Álvarez de Eulate, exconcursante del programa. "Me encantaría ser Sofía, se lo trabajó muchísimo", ha confesado, destacando lo importante que ha sido para ella encontrar referentes femeninos en el concurso. "Hay pocas y, quizá cuando estás del lado del que está constantemente representado, no eres consciente de lo importante que es esa representación".

En cuanto a su propio recorrido, Rosa reconoce que por ahora ve complicado ganar el bote, pero no imposible. Lo vive como "un bonito reto" y sigue esforzándose cada día para acercarse más a él. Mientras tanto, disfruta de la experiencia y de la compañía de Manu, con quien ha formado una de esas duplas que hacen historia en Pasapalabra.