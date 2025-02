María Patiño corta el inicio de 'Ni que fuéramos': "Nadie te ha dicho nada"

Como es ya habitual, la tensión es el plato principal en el plató de 'Ni que fuéramos'. En la última entrega, que prometía ser una tertulia más sobre la actualidad mediática de Anabel Pantoja acabó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto entre algunos de los colaboradores del programa.

En el centro de la polémica, Belén Esteban: fiel defensora de su amiga y su familia, y María Patiño, quien no dudó en poner un freno a la situación cuando vio que la discusión se desbordaba.

La tertulia arrancaba con informaciones sobre la situación judicial de Anabel Pantoja y el impacto mediático que esto estaba teniendo en su entorno.

Entre los afectados, su madre, Merchi, quien en los últimos días ha mostrado signos de cansancio ante la presión de los medios. Belén Esteban visiblemente afectada salía en defensa de la madre de su amiga: "Yo, de verdad, me gustaría que el tema de Merchi [...] se tratara como si nos pudiéramos imaginar [...] que hubiera sido nuestra madre". Su discurso se extendió, insistiendo en la sobrecarga emocional que sufre la familia Pantoja.

Pero no todos compartían su visión. Kiko Matamoros y María Patiño intentaban dar una perspectiva distinta, recordando que Anabel y los suyos llevan años expuestos en televisión y que no podían sorprenderse ahora por el interés de los medios: "Nadie te ha dicho nada y estás a la defensiva en una situación de la que prácticamente nadie ha hablado hoy", replicaba Patiño ante la creciente irritación de Esteban. Matamoros intentaba tranquilizar a su compañera, aunque también expresaba su incomodidad: "Me siento coaccionado".

Lejos de calmarse, la situación se tensó aún más. Belén, molesta por la postura de sus compañeros, decidió abandonar el plató: "Vale, pues nada. Lo que voy a hacer es retirarme y habláis de lo que queráis", sentenció antes de marcharse. En ese momento, el ambiente en el programa se volvió aún más espeso.

Fue entonces cuando María Patiño, en un intento de recuperar el control, intervino cortando la discusión. Con tono firme y directo, zanjó el debate con una reflexión final: "Estáis mezclando historias. Estamos en el presente, Belén. Y entiendo que esto te lo lleves a un terreno personal. La situación no es fácil, pero es una noticia de actualidad".

Pocos minutos después, Belén Esteban regresaba al plató, aunque el ambiente seguía cargado. La emoción y el periodismo de corazón vuelven a chocar en televisión, dejando claro que en Ni que fuéramos los debates nunca son indiferentes.